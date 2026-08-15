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Penthäuser am See in Bezirk Larnaka, Zypern

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Larnaka
131
Aradippou
68
Oroklini
12
Kiti
3
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4 immobilienobjekte total found
Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
Stockwerk 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 247 m²
Stockwerk 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56M
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Penthouse 3 zimmer in Larnaka, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$377,623
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Immobilienangaben in Bezirk Larnaka, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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