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Penthäuser mit Swimmingpool in Bezirk Larnaka, Zypern

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Larnaka
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Aradippou
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4 immobilienobjekte total found
Penthouse 6 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses 3-Zimmer-Penthouse in Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Zypern. Off-pl…
$431,211
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Penthouse 6 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses 3-Zimmer-Penthouse in Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Zypern. Off-pl…
$465,254
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Penthouse 3 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 3/4
Erleben Sie geräumiges und sicheres Küstenleben in diesem wunderschön gestalteten Zwei-Zimme…
$323,408
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Immobilienangaben in Bezirk Larnaka, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
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