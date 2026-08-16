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Wohnimmobilien in Lakatamia, Zypern

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290 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Modernes Projekt in Lakatamia, Nikosia. Das Projekt besteht aus 12 Wohnungen. Hauptmerkmale …
$244,996
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Eine gemütliche Drei-Zimmer-Wohnung ist jetzt in ruhiger Lage in Lakatameia zu verkaufen. Da…
$256,300
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Haus 4 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 403 m²
Das Haus befindet sich in idyllischer Lage am Ufer des Manglis Sees und grenzt an den linear…
$1,05M
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
In einer ruhigen Gegend von Lakatamia mit einfachem Zugang zur neuen Autobahn, bietet dieses…
$395,888
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Haus 4 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Ein schönes Einfamilienhaus mit Swimmingpool in Archangelos. Das Hotel liegt neben einem grü…
$790,911
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Luxusprojekt in Lakatamia, Nikosia. Das Projekt besteht aus nur 4 Wohnungen. Hauptmerkmale …
$301,706
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause in der ruhigen und privilegierten Gegend von Lakatamia. Der …
$419,523
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Haus 4 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 266 m²
Das Haus befindet sich in idyllischer Lage am Ufer des Manglis Sees und grenzt an den linear…
$938,469
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Gemütliche Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Lakatamia, derzeit im Bau. Dieses stilvolle An…
$230,442
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Wohnung 1 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 1
Fläche 64 m²
Wohnung von einem Schlafzimmer zum Verkauf in Kato Polemidia - Provinz Limassol, mit 50 t.m.…
$140,138
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Haus 4 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 650 m²
Ein familienfreundliches Haus steht zum Verkauf in Archaggelos zur Verfügung. Das Hotel lieg…
$1,42M
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Haus 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
For sale, 3-bedroom house in Lakatamia (Stelmek) A modern property under construction, of…
$405,089
MwSt.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Luxusprojekt in Lakatamia, Nikosia. Das Projekt besteht aus nur 4 Wohnungen. Hauptmerkmale …
$415,558
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Moderne 2-Zimmer-Wohnung 83m2 mit einem geräumigen 23m2 Balkon, ideal gelegen in der Nähe vo…
$232,805
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Modernes Projekt in Archangelos, mit einfachem Zugang zur Autobahn und zum Stadtzentrum, in …
$247,548
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Studio in Lakatamia, Zypern
Studio
Lakatamia, Zypern
Fläche 43 m²
Neues Luxus-Zielprojekt von Pafos, wo Eleganz und Ruhe auf Komfort, Harmonie und Gelassenhei…
$211,534
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Diese Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich im ruhigen Vorort Lakatamia von Nicosia und ist Teil …
$147,719
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Haus 4 zimmer in Lakatamia, Zypern
Haus 4 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
For Sale – 3-Bedroom Modern Villa in Lakatamia, Nicosia This contemporary 3-bedroom, 3-ba…
$330,945
MwSt.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Luxusprojekt in Lakatamia, Nikosia. Das Projekt besteht aus nur 4 Wohnungen. Hauptmerkmale …
$290,321
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Ein einzigartiger Komplex in der Region Lakatamia von Nicosia. In der Nähe von privaten Schu…
$275,974
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Ein neues Projekt befindet sich in der Region Lakatamia, Nicosia. Dieses 2-stöckige Gebäude …
$256,794
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Haus 5 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Ein Haus auf zwei Ebenen in Lakatamia, Nicosia. Das Erdgeschoss hat eine Fläche von 154m2 un…
$306,921
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Eine moderne 2-Zimmer-Wohnung im Bau in Lakatamia. Diese gedanklich gestaltete Wohnung biete…
$219,806
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Haus 4 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 395 m²
Ein Haus in Archangelos/Anthoupoli, Nicosia. Die Unterkunft bietet einen einfachen Zugang zu…
$596,135
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Ein modernes Projekt in Archangelos, Nicosia. Es befindet sich in einer ruhigen, Wohngegend,…
$278,590
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Eine charmante Wohnung in Anthoupoli steht zum Verkauf. Es bietet ein optimiertes Layout mit…
$253,800
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Ein modernes Projekt in Archangelos, Nicosia. Es befindet sich in einer ruhigen, Wohngegend,…
$270,326
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Villa 3 zimmer in Lakatamia, Zypern
Villa 3 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 200 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Chloraka - Paphos , with 200 sq.m. covered interio…
$489,919
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Ein einzigartiger Komplex in der Region Lakatamia von Nicosia. In der Nähe von privaten Schu…
$250,464
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Entdecken Sie zeitgenössisches Wohnen in diesem brandneuen 2-Zimmer-Penthouse, entworfen für…
$254,077
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