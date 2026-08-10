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Wohnungen am Meer in Famagusta, Zypern

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Agia Napa
119
Paralimni
296
Protaras
89
Deryneia
48
12 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Protaras, Famagusta, Zypern
$623,713
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Wohnung 6 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Famagusta, Zypern
$2,05M
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 89 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Protaras, Famagusta, Zypern
$624,170
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TekceTekce
Wohnung 6 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 273 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Ayia Napa, Famagusta, Zypern
$3,53M
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Wohnung 4 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 157 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Ayia Napa, Famagusta, Zypern
$1,77M
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Wohnung 2 zimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kapparis, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Paralimni, Famagusta, Zypern
$155,928
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Wohnung 6 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Famagusta, Zypern
$2,00M
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Wohnung 4 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 512 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Ayia Napa, Famagusta, Zypern
$5,07M
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Wohnung 4 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Ayia Napa, Famagusta, Zypern
$563,660
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Wohnung 1 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Ayia Napa, Famagusta, Zypern
$282,957
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Wohnung 3 zimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Kapparis, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Paralimni, Famagusta, Zypern
$173,839
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Wohnung 4 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
Wohnsiedlung – Ayia Napa, Famagusta, Zypern
$468,128
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Eigenschaftstypen in Famagusta

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Famagusta, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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