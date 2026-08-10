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Penthäuser in Famagusta, Zypern

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4 immobilienobjekte total found
Penthouse in Agia Napa, Zypern
Penthouse
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 136 m²
Stockwerk 25
Ein außergewöhnliches Penthouse mit 5 Schlafzimmern, das einen denkmalgeschützten Turm am Me…
$10,27M
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Penthouse in Agia Napa, Zypern
Penthouse
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 486 m²
Stockwerk 25/25
Hoch über dem Hafen, sowohl vom Land als auch vom Meer, sind zwei Türme sichtbar, die zum Sy…
$10,50M
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Penthouse in Paralimni, Zypern
Penthouse
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 3/3
Diese moderne Penthouse-Wohnung im Bau bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit für diejenigen…
$300,177
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TekceTekce
Penthouse in Kapparis, Zypern
Penthouse
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
PROMOTION: Dieses brandneue Zwei-Zimmer-Penthouse ist komplett eingerichtet – der Preis bein…
$358,616
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