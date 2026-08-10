Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

;
penthäuser
92
studio-wohnungen
16
1 Zimmer
252
2 Zimmer
848
Zeig mehr
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Premium Premium
Wohnung 3 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 17/37
Hoch über dem glitzernden Mittelmeer gelegen, verkörpert diese exquisite Residenz mit drei S…
$3,57M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 4 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
TOP TOP
Wohnung 4 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 151 m²
Stockwerk 3/4
Dieses moderne Penthouse liegt auf den prestigeträchtigen Hügeln von Agios Athanasios und ve…
$2,64M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 2/4
Das Blockprojekt 2R befindet sich in den ruhigen Hügeln von Germasogeia, Limassol, bietet ei…
$438,265
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
Stockwerk 5/37
Hoch über dem schimmernden Mittelmeer erhebt sich diese exquisite Residenz mit drei Schlafzi…
$3,18M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 3
Fläche 212 m²
Three bedroom penthouse whole floor apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, wi…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 3
Fläche 192 m²
$1,02M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen