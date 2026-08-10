Wohnungen mit Bergblick kaufen in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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12 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
In einem ruhigen cul-de-sac in der begehrten Gegend von Agia Fyla gelegen, bietet dieses ger…
$3,32M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Präsentiert eine seltene Gelegenheit, ein luxuriöses 2-Zimmer-Penthouse zu besitzen, ideal g…
$554,209
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
Erhöhen Sie Ihren Lebensstil mit diesem atemberaubenden 2-Zimmer-Penthouse im 3. Stock einer…
$559,271
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Präsentiert eine seltene Gelegenheit, ein luxuriöses 2-Zimmer-Penthouse zu besitzen, ideal g…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Ein-Zimmer-Wohnung in der wünschenswerten Agios Athanasios Tou…
$472,452
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Entdecken Sie unvergleichliche Luxus und modernes Wohnen in einem neuen Wohnkomplex, in der …
$426,938
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Fläche 184 m²
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Wohnung in der wünschenswerten Agios Athanasios - Touristische…
$489,737
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Entdecken Sie unvergleichliche Luxus und modernes Wohnen in einem neuen Wohnkomplex, in der …
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Wohnung 4 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Agios Athanasios (Cyprus), Limassol (Lemesos), Zypern
$603,365
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Wohnung 2 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Agios Athanasios (Cyprus), Limassol (Lemesos), Zypern
$260,071
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Wohnung 2 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Agios Athanasios (Cyprus), Limassol (Lemesos), Zypern
$236,144
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Immobilienangaben in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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