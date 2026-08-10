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Wohnungen am Meer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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penthäuser
92
studio-wohnungen
16
1 Zimmer
252
2 Zimmer
848
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67 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine brandneue Ein-Zimmer-Wohnung in einem der beliebtest…
$452,128
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Erleben Sie Luxusleben in dieser außergewöhnlichen 2-Zimmer-Top-Floor-Wohnung, mit einem pri…
$559,581
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Das Projekt verfügt über eine beeindruckende 7 Etagen, mit insgesamt 26 elegant gestalteten …
$583,583
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Erleben Sie modernes Wohnen in dieser wunderschön gestalteten 2-Zimmer-Wohnung, in der 2. Et…
$490,354
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Das Projekt verfügt über eine beeindruckende 7 Etagen, mit insgesamt 26 elegant gestalteten …
$598,709
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Erleben Sie elegantes, zeitgenössisches Leben in einer der strategischsten und lebendigsten …
$455,741
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Entdecken Sie diese Premium-Unterkonstruktion 2-Zimmer-Wohnung in der gefragten Agios Athana…
$989,343
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine brandneue Ein-Zimmer-Wohnung in einem der beliebtest…
$475,314
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Das Projekt verfügt über eine beeindruckende 7 Etagen, mit insgesamt 26 elegant gestalteten …
$808,559
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Das Projekt verfügt über eine beeindruckende 7 Etagen, mit insgesamt 26 elegant gestalteten …
$573,707
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 496 m²
Unvollendete Luxusvilla in Agios Athanasios mit 3 Etagen, 4 Schlafzimmern, 5 Bädern und eine…
$1,50M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Einführung einer atemberaubenden 2-Zimmer-Wohnung im 1. Stock einer zeitgenössischen Entwick…
$507,661
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Präsentiert eine seltene Gelegenheit, ein luxuriöses 2-Zimmer-Penthouse zu besitzen, ideal g…
$554,209
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
Das Projekt verfügt über eine beeindruckende 7 Etagen, mit insgesamt 26 elegant gestalteten …
$1,34M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine brandneue Ein-Zimmer-Wohnung in einem der beliebtest…
$454,148
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
Erhöhen Sie Ihren Lebensstil mit diesem atemberaubenden 2-Zimmer-Penthouse im 3. Stock einer…
$559,271
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Erleben Sie das Wunder des modernen Luxuslebens in dieser exklusiven 3-Zimmer-Wohnung, die s…
$876,869
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Präsentiert eine seltene Gelegenheit, ein luxuriöses 2-Zimmer-Penthouse zu besitzen, ideal g…
$554,209
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Ein-Zimmer-Wohnung in der wünschenswerten Agios Athanasios Tou…
$472,452
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Entdecken Sie in Limassols begehrtem Panthea-Gebiet ein erstklassiges privates Anwesen. Dies…
$553,115
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Entdecken Sie unvergleichliche Luxus und modernes Wohnen in einem neuen Wohnkomplex, in der …
$426,938
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Das Projekt verfügt über eine beeindruckende 7 Etagen, mit insgesamt 26 elegant gestalteten …
$807,651
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
Erhöhen Sie Ihren Lebensstil mit diesem atemberaubenden 2-Zimmer-Penthouse im 3. Stock einer…
$559,271
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Entdecken Sie in Limassols begehrtem Panthea-Gebiet ein erstklassiges privates Anwesen. Dies…
$553,115
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Erleben Sie das Wunder des modernen Luxuslebens in dieser exklusiven 3-Zimmer-Wohnung, die s…
$876,869
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine brandneue Ein-Zimmer-Wohnung in einem der beliebtest…
$477,438
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Einführung einer atemberaubenden 2-Zimmer-Wohnung im 1. Stock einer zeitgenössischen Entwick…
$507,661
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Erleben Sie modernes Wohnen in dieser wunderschön gestalteten 2-Zimmer-Wohnung, in der 2. Et…
$490,354
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Entdecken Sie diese Premium-Unterkonstruktion 2-Zimmer-Wohnung in der gefragten Agios Athana…
$998,584
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Entdecken Sie den modernen Luxus in diesem außergewöhnlichen 2-Zimmer-Top-Floor-Wohnung, ide…
$524,968
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Immobilienangaben in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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