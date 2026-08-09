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Laden in Nikosia, Zypern

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Nikosia
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Strovolos
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Aglangia
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40 immobilienobjekte total found
Geschäft 262 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 262 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 262 m²
Im Erdgeschoss eines Komplexes in Aglantzia breitet sich das Restaurant über 2 Einheiten aus…
$584,330
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Geschäft 207 m² in Lakatamia, Zypern
Geschäft 207 m²
Lakatamia, Zypern
Fläche 207 m²
Shop mit Zwischengeschoss in Lakatameia, in Nicosia. Die Unterkunft bietet einen sehr guten …
$466,284
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Geschäft 430 m² in Spilia, Zypern
Geschäft 430 m²
Spilia, Zypern
Fläche 430 m²
Ein Geschäft im Erdgeschoss eines siebenstöckigen Gebäudes in Agios Antonios, Nicosia. Sie u…
$991,590
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TekceTekce
Geschäft 323 m² in Strovolos, Zypern
Geschäft 323 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 323 m²
Ein Geschäft im Erdgeschoss eines Gebäudes, Strovolos. Es besteht aus einem Erdgeschoss von …
$826,325
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Geschäft in Nikosia, Zypern
Geschäft
Nikosia, Zypern
470 qm Vielseitiger Showroom zum Verkauf in Pallouriotissa, Nikosia Entdecken Sie eine ungl…
$595,823
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Geschäft 522 m² in Strovolos, Zypern
Geschäft 522 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 522 m²
Ein Restaurant im Erdgeschoss des gemischten Gebäudes in Agios Antonios, Nicosia. Es besteht…
$903,056
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Geschäft 365 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 365 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 365 m²
Ein idealer kleiner Baukasten mit großer Displayfront befindet sich im Erdgeschoss eines Geb…
$973,883
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Geschäft 105 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 105 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 105 m²
Dieser Laden befindet sich im Erdgeschoss eines gemischten Gebäudes in Kaimakli, Nicosia. Es…
$286,853
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Geschäft 199 m² in Spilia, Zypern
Geschäft 199 m²
Spilia, Zypern
Fläche 199 m²
Shop im Erdgeschoss in Agios Antonios, Nicosia. Es hat eine Fläche von 126 qm und eine Mezza…
$377,749
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Geschäft 80 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 80 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 80 m²
Verkauf: 2 Identical Commercial Shops – Engomi, Nicosia Jede Immobilie verfügt über 80 qm üb…
$351,818
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Geschäft 81 m² in Spilia, Zypern
Geschäft 81 m²
Spilia, Zypern
Fläche 81 m²
Ein Geschäft im Erdgeschoss des Geschäftsgebäudes in Agios Antonios, Nicosia. Das Geschäft b…
$306,921
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Geschäft 490 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 490 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 490 m²
Erdgeschoss-Shop mit Mezzanine-Ebene in zentraler Lage in Panagia Quarter, in Nikosia Gemein…
$448,577
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Geschäft 261 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 261 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 261 m²
Shop im Erdgeschoss eines gemischten Gebäudes, in Nicosias alten Stadtmauern. Es hat eine Fl…
$389,553
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Geschäft 513 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 513 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 513 m²
Ein Geschäft zum Verkauf befindet sich im 2. Stock eines zweistöckigen Gebäudes im Engomi Be…
$689,391
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Geschäft 264 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 264 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 264 m²
Eckgeschäft mit Keller einer Gesamtfläche von 264 qm auf der linken Seite des Gebäudes in Ag…
$543,014
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Geschäft 191 m² in Strovolos, Zypern
Geschäft 191 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 191 m²
Erdgeschoss-Shop mit Zwischengeschoss in Strovolos, ideal gelegen in der Nähe von Schulen, B…
$255,047
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Geschäft 115 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 115 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 115 m²
Ein freier Laden in Nicosia Old Town. Der Shop hat eine überdachte Fläche von 115 qm und ein…
$371,846
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Geschäft 415 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 415 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 415 m²
Ein Geschäft in Aglantzia, Nicosia. Es besteht aus: - Erdgeschoss von 279 qm, bestehend aus …
$847,574
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Geschäft 310 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 310 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 310 m²
Die geräumigen Geschäfte im Erdgeschoss mit ihren doppelt hohen Glasfenstern sind perfekte S…
$2,36M
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Geschäft 140 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 140 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 140 m²
Ein Handelsgeschäft ist jetzt zum Verkauf in einem zentralen Bereich von Nikosia, in Agioi O…
$236,093
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EMERALD in Strovolos, Zypern
EMERALD
Strovolos, Zypern
Fläche 179 m²
EMERALD SHOP — Premium Retail Space in Strovolos, Nicosia The EMERALD shop is located on …
$380,000
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Geschäft 366 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 366 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 366 m²
Ein Gewerberaum im ersten Stock in Nicosia. Es besteht aus zwei vereinten Einheiten von 366q…
$981,145
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Geschäft 328 m² in Spilia, Zypern
Geschäft 328 m²
Spilia, Zypern
Fläche 328 m²
Dies ist ein unvollständiger Laden im Erdgeschoss eines neunstöckigen Gebäudes in Agios Anto…
$898,924
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Geschäft 60 m² in Strovolos, Zypern
Geschäft 60 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 60 m²
Zwei brandneue Geschäfte auf der Main Avenue zum Verkauf. Der Innenbereich ist 60 qm plus 33…
$386,307
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Geschäft 464 m² in Mitsero, Zypern
Geschäft 464 m²
Mitsero, Zypern
Fläche 464 m²
Ein kommerzieller Raum, der früher als Restaurant in Mitsero, Nicosia genutzt wurde. Das Hau…
$336,432
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Geschäft 168 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 168 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 168 m²
Handelshaus, das als Restaurant in den Wänden Nicosia verwendet wurde. Das Gebäude umfasst: …
$354,139
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Geschäft 261 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 261 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 261 m²
Ein Geschäft im Erdgeschoss in Aglantzia, Nicosia. Das Geschäft besteht aus einem Erdgeschos…
$424,967
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Geschäft in Strovolos, Zypern
Geschäft
Strovolos, Zypern
Ground-Floor Commercial Shop – Prime Visibility & Modern Design Allgemeine Beschreibung Im E…
$406,514
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Geschäft 180 m² in Spilia, Zypern
Geschäft 180 m²
Spilia, Zypern
Fläche 180 m²
Zwei Geschäfte von 180qm in einer erstklassigen Gegend im Nicosia Center. Diese Geschäfte be…
$207,418
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Geschäft 251 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 251 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 251 m²
Eine Ecke Einzelhandel in Agioi Omologites, im Herzen von Nicosia Handelszentrum. Das Anwese…
$919,153
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