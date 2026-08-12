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Laden in Limassol Municipality, Zypern

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79 immobilienobjekte total found
Geschäft 175 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 175 m²
Limassol, Zypern
Fläche 175 m²
Wir erweitern unser kommerzielles Portfolio mit einem beneidenswerten Projekt im Herzen der …
$3,31M
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Geschäft in Limassol, Zypern
Geschäft
Limassol, Zypern
Etagenzahl 3
Moderne Handelsgeschäfte in Zakaki – Limassol Im schnell ausgebauten Stadtteil Zakaki bietet…
$859,487
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Geschäft 190 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 190 m²
Limassol, Zypern
Fläche 190 m²
Ein kommerzielles Gebäude im Herzen des neuen Viertels von Limassol, Zakaki. Die Beliebtheit…
$3,19M
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TekceTekce
Geschäft 358 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 358 m²
Limassol, Zypern
Fläche 358 m²
Ein geräumiges 538 m2 großes Geschäft im Herzen von Anexartisias im Agia Napa Bereich von Li…
$3,60M
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Geschäft 46 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 46 m²
Limassol, Zypern
Fläche 46 m²
Ein geräumiges 72 m2 großes Geschäft im Herzen von Anexartisias im Agia Napa Bereich von Lim…
$555,419
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Geschäft 70 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 70 m²
Limassol, Zypern
Fläche 70 m²
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein voll lizenziertes und voll ausgestattetes Gebäckgeschäf…
$47,268
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Geschäft in Limassol, Zypern
Geschäft
Limassol, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 10
Das Bürogebäude stellt eine einzigartige Mischung aus der Arbeit und dem Leben in der Innens…
$3,43M
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Geschäft 192 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 192 m²
Limassol, Zypern
Fläche 192 m²
Verfügbar zwei Geschäfte in Agia Zoni Bereich in Limassol mit überdachten Fläche 192 Quadrat…
$967,950
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Geschäft 65 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 65 m²
Limassol, Zypern
Fläche 65 m²
Zwei schöne Geschäfte in Neapoli in Limassol sind ab sofort verfügbar. Sie haben einfachen Z…
$276,557
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Geschäft 100 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 100 m²
Limassol, Zypern
Fläche 100 m²
Schönes Restaurant zum Verkauf in der Yermasoyia Touristengebiet auf der ersten Linie am Str…
$2,48M
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Geschäft 23 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 23 m²
Limassol, Zypern
Fläche 23 m²
Shop in der Nähe des Stadtzentrums und der beliebten St Andrew's Street. Nur 2 Minuten zu Fu…
$114,022
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Geschäft in Limassol, Zypern
Geschäft
Limassol, Zypern
Stockwerk 1
Kaufgeschäft zum Verkauf in Zakaki – Prime Retail Space in einem wachsenden Bezirk Im Herzen…
$313,597
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Geschäft 75 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 75 m²
Limassol, Zypern
Fläche 75 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf durch Projekt: Dieser geräumige 75 m2 große Laden stellt eine hervorragende Inve…
$522,765
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Geschäft in Limassol District, Zypern
Geschäft
Limassol District, Zypern
Etagenzahl 3
Ein moderner Komplex in der Nähe des Ajax Hotels in Limassol, nur 5 Gehminuten von Supermärk…
$1,16M
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Geschäft 107 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 107 m²
Limassol, Zypern
Fläche 107 m²
Shop befindet sich in Agia Zoni Bereich in Limassol. Es bietet einfachen Zugang zu Hauptstra…
$576,161
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Geschäft 110 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 110 m²
Limassol, Zypern
Fläche 110 m²
Geschäft zum Verkauf in Limassol. Derzeit als Friseursalon in der Nähe des Stadtzentrums von…
$69,139
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Geschäft 1 000 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 1 000 m²
Limassol, Zypern
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 4
Außergewöhnliches vierstöckiges Geschäftsgebäude im Herzen des historischen Stadtzentrums vo…
$4,11M
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Geschäft 188 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 188 m²
Limassol, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 188 m²
Geräumige 188 m2 Geschäftsräume in der Agiou Andreou Street in bester zentraler Lage des his…
$887,371
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Geschäft 130 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 130 m²
Limassol, Zypern
Fläche 130 m²
Beachfront zwei benachbarte Geschäfte zum Verkauf in Neapolis. Eine seltene Investitionsmögl…
$1,12M
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Geschäft 248 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 248 m²
Limassol, Zypern
Fläche 248 m²
Zum Verkauf: Off-Plan Shop im beliebten Agia Zoni Bereich, bietet einen geräumigen Innenraum…
$2,70M
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Geschäft 198 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 198 m²
Limassol, Zypern
Fläche 198 m²
Jetzt verfügbar zwei Geschäfte in Omonoia Bereich in Limassol mit überdachten Fläche 198 Qua…
$979,474
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Geschäft 83 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 83 m²
Limassol, Zypern
Fläche 83 m²
Schönes Geschäft in Agia Zoni Bereich in Limassol mit überdachten Fläche 83 Quadratmeter und…
$455,167
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Geschäft 1 075 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 1 075 m²
Limassol, Zypern
Fläche 1 075 m²
Etagenzahl 4
Vierstöckiges Gewerbegebäude in zentraler Lage von Agios Nicolaos, Limassol. Gesamtbaufläche…
$3,10M
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Geschäft 176 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 176 m²
Limassol, Zypern
Fläche 176 m²
Die kommerzielle Entwicklung befindet sich im Herzen von Limassol, an der ersten Linie am Me…
$3,32M
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Geschäft 44 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 44 m²
Limassol, Zypern
Fläche 44 m²
Eckgeschäft mit großen Schaufenstern, ideal gelegen an der zentralen Makariou Avenue, in der…
$428,462
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Geschäft 75 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 75 m²
Limassol, Zypern
Fläche 75 m²
Diese Mehrzweck-Entwicklung bietet die perfekte Mischung aus Lebensstil, Arbeit und Freizeit…
$515,106
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Geschäft 180 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 180 m²
Limassol, Zypern
Fläche 180 m²
Etagenzahl 6
Zu verkaufen unter dem Projekt: ein modernes Zimmer im Erdgeschoss mit einer Innenfläche von…
$2,87M
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Geschäft 228 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 228 m²
Limassol, Zypern
Fläche 228 m²
Eine ausgezeichnete Gelegenheit für ein Büro / Geschäft im Erdgeschoss, um Ihr eigenes Unter…
$944,372
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Geschäft 109 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 109 m²
Limassol, Zypern
Fläche 109 m²
Shop in Agia Zoni Bereich in Limassol mit überdachten Fläche 109 Quadratmeter und Zwischenge…
$547,353
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Geschäft 120 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 120 m²
Limassol, Zypern
Fläche 120 m²
Das Geschäft befindet sich in Agia Zoni Bereich in der kommerziellsten Gegend in der Nähe vi…
$345,697
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