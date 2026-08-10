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Geschäft 104 m² in Agios Tychonas, Zypern
Geschäft 104 m²
Agios Tychonas, Zypern
Fläche 104 m²
Zwei angrenzende Einzelhandelseinheiten im Erdgeschoss, die im prestigeträchtigen Sun Sea - …
$341,855
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Geschäft 41 m² in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Geschäft 41 m²
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Fläche 41 m²
Ein netter 60qm Shop, der als Büro mit 48qm aufgedeckten Veranda in Amathounta Bereich in Li…
$288,081
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Geschäft 206 m² in Agios Tychonas, Zypern
Geschäft 206 m²
Agios Tychonas, Zypern
Fläche 206 m²
Geräumige Eckgeschäfte/Geschäfte zum Verkauf in Agios Tychonas. Ist in der Nähe von drei 5 S…
$1,03M
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TekceTekce
Geschäft 108 m² in Agios Tychonas, Zypern
Geschäft 108 m²
Agios Tychonas, Zypern
Fläche 108 m²
Zwei verbundene Einzelhandelsgeschäfte stehen zum Verkauf in der renommierten Gegend von Agi…
$1,01M
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