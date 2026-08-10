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Geschäft 350 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 350 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 350 m²
Geräumiges Geschäft an der Kolonakiou Avenue Limassol. Das Geschäft ist in einem 100m2 Erdge…
$1,27M
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Geschäft 399 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 399 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 399 m²
Ein State-of-the-Art Business Hub im Herzen von Limassol Einführung einer modernen, auffall…
$4,69M
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Geschäft 1 200 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 1 200 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 1 200 m²
Vollständige Operation Profitables Geschäft in Prime Industrial Standort Eine außergewöhnli…
$639,580
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TekceTekce
Geschäft 75 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 75 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 75 m²
Neue Luxusentwicklung in Agios Athanasios Bereich, Limassol. Außergewöhnliche Neuentwicklung…
$389,288
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Geschäft 90 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 90 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 90 m²
Neue Luxusentwicklung in Agios Athanasios Bereich, Limassol. Außergewöhnliche Neuentwicklung…
$425,086
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Geschäft 67 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 67 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 67 m²
Neue Luxusentwicklung in Agios Athanasios Bereich, Limassol. Außergewöhnliche Neuentwicklung…
$342,621
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Geschäft 399 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 399 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 399 m²
Ein State-of-the-Art Business Hub im Herzen von Limassol Einführung einer modernen, auffall…
$4,69M
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Geschäft 39 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 39 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 39 m²
Ein neues Projekt befindet sich in Agios Athanasios, Limassol. Das Projekt besteht aus 4 Woh…
$295,116
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Geschäft 248 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 248 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 248 m²
Moderne kommerzielle Projekt ist ideal im Herzen von Limassol positioniert. In der Nähe des …
$3,19M
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