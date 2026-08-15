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Laden in Paphos, Zypern

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Geschäft 110 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 110 m²
Paphos, Zypern
Fläche 110 m²
**ZUM VERKAUF | VOLLSTÄNDIG RENOVIERTER HANDELSSCHIFF | PAPHOS CITY CENTRE* * Eine ausgezei…
$253,640
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Geschäft 41 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 41 m²
Paphos, Zypern
Fläche 41 m²
Kaufen Sie in Kato Paphos. Der Innenbereich ist 41m2 mit 4m2 überdachter Veranda. Die Anl…
$144,040
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Geschäft 446 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 446 m²
Paphos, Zypern
Fläche 446 m²
Im Zentrum von Paphos steigt ein neuer kommerzieller Hub – ein fortschrittliches Mischhaus f…
$2,69M
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Geschäft 34 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 34 m²
Paphos, Zypern
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
Dieses Projekt ist eine moderne Entwicklung im Zentrum von Paphos, mit geräumigen Service-Ap…
$604,138
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Geschäft in Paphos, Zypern
Geschäft
Paphos, Zypern
Stockwerk 2
Erdgeschoss Shop 1 & Erdgeschoss Shop 2 Die genannten Eigenschaften bestehen aus zwei kontin…
$376,771
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Geschäft 146 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 146 m²
Paphos, Zypern
Fläche 146 m²
Shop zum Verkauf befindet sich im Erdgeschoss des Business Centers. Bestehen Sie aus einem H…
$914,860
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TekceTekce
Geschäft 289 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 289 m²
Paphos, Zypern
Fläche 289 m²
Stockwerk 2
Commercial Shop / Restaurant zum Verkauf - Paphos Stadtzentrum Gewerbeimmobilie zum Verkauf…
$437,696
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Geschäft 34 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 34 m²
Paphos, Zypern
Fläche 34 m²
Abschlusstag :ca. 18 MONTHS Verkauf: Erdgeschoss-Shop mit einem Innenraum von 34 m2, befind…
$599,207
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Geschäft 137 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 137 m²
Paphos, Zypern
Fläche 137 m²
Drei einheitliche Einzelhandelseinheiten in einem Gebäude im Viertel Agios Theodoros, Gemein…
$362,981
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Geschäft 500 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 500 m²
Paphos, Zypern
Fläche 500 m²
Guter Wille zum Verkauf (Night Club) Mit einer geräumigen Innenfläche von 500 Quadratmetern…
$172,848
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Geschäft 34 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 34 m²
Paphos, Zypern
Fläche 34 m²
Abschlusstag :ca. 18 MONTHS Verkauf: Erdgeschoss-Shop mit einem Innenraum von 34 m2, befind…
$599,207
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Geschäft in Paphos, Zypern
Geschäft
Paphos, Zypern
Commercial Shop zum Verkauf - Prime Investment Opportunity in Kato Paphos Eine hervorragend…
$226,062
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Geschäft 1 818 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 1 818 m²
Paphos, Zypern
Fläche 1 818 m²
Ein großer Einzelhandelsraum, der früher als Supermarkt im Erdgeschoss eines Gebäudes im Ber…
$2,30M
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Geschäft 500 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 500 m²
Paphos, Zypern
Fläche 500 m²
Guter Wille zum Verkauf (Night Club) Mit einer geräumigen Innenfläche von 500 Quadratmetern…
$173,524
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Geschäft 360 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 360 m²
Paphos, Zypern
Fläche 360 m²
Ein schönes kommerzielles zweistöckiges Geschäft in Agios Theodoros im Stadtzentrum von Paph…
$400,178
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Geschäft in Paphos, Zypern
Geschäft
Paphos, Zypern
Im Herzen von Kato pafos gelegen, wurde dieses Restaurant 1979 gegründet. Es ist eines der e…
$1,48M
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Geschäft 100 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 100 m²
Paphos, Zypern
Fläche 100 m²
Prime Commercial Property & Business Opportunity in Kato Paphos Fox Realty bietet eine exklu…
$1,38M
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Geschäft 300 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 300 m²
Paphos, Zypern
Fläche 300 m²
Dieses große Geschäft von 300 qm plus 145 qm Mezzanin mit großen Verandas befindet sich an e…
$749,009
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Geschäft 32 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 32 m²
Paphos, Zypern
Fläche 32 m²
Shop in einer lebhaften Lage in Kato Paphos in der Gemeinde Paphos. Das Anwesen befindet si…
$126,755
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Geschäft 300 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 300 m²
Paphos, Zypern
Fläche 300 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Geschäftsmöglichkeit in einem der lebhaftesten kommerzie…
$1,42M
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