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Häuser in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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Grad Zadar
59
Zadar
51
Grad Nin
20
Baag
12
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230 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Gespanschaft Zadar, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Gespanschaft Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 551 m²
Meer: 10 m Gebaut: 2024 Pag-Zentrum: 8 km Flughafenentfernung: 87 km Innenräume: 551 m2 Gru…
Preis auf Anfrage
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Haus 7 Schlafzimmer in Mrljane, Kroatien
Haus 7 Schlafzimmer
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 414 m²
Meer: 10 m Gebaut: 2024 Flughafenentfernung: 31 km Innenräume: 414 m2 Grundstücksgröße: …
$2,08M
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Villa in Opcina Vir, Kroatien
Villa
Opcina Vir, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Brandneue moderne Villa mit Schwimmbad, 50 Meter vom Meer entfernt!Eine luxuriöse, zeitgenös…
$903,484
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Nin, Kroatien
Villa
Nin, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Villa in der 1. Meereslinie in der Gegend von Zadar! Absolut fesselndes Angebot! Dieses char…
$1,03M
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Villa in Opcina Sukosan, Kroatien
Villa
Opcina Sukosan, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 276 m²
Im bezaubernden Küstenparadies Sukošan ziert eine stattliche Villa eine unvergleichliche Lag…
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
Diese luxuriöse High-Tech-Villa befindet sich in Dalmatien, in Privlaka, in erster Reihe zum…
$4,04M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Opcina Vir, Kroatien
Villa
Opcina Vir, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 505 m²
Moderne neue Villa mit 4 Luxusapartments, 20 Meter vom Meer entfernt, nur auf der Insel Vir!…
$2,63M
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Haus 4 Schlafzimmer in Opcina Starigrad, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Opcina Starigrad, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 388 m²
Standort: Seline Gebaut: 2018 Meer: 300 m Mitte: 300 m Flughafenentfernung: 48 km Innen…
$1,38M
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Villa in Opcina Privlaka, Kroatien
Villa
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Luxuriöse neue Reihenvilla in Privlaka, 100 m vom Meer entfernt, mit Whirlpool auf dem Dach,…
$796,152
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Neuer Komplex aus 12 Luxusvillen an einem natürlichen Hang, der einen wunderbaren freien Bli…
$1,43M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxusvilla mit atemberaubendem Meerblick in der Gegend von Zadar, nur 150 Meter vom Meer ent…
$1,37M
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Villa in Opcina Posedarje, Kroatien
Villa
Opcina Posedarje, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Neu gebaute Luxusvilla am Meer in Dalmatien – Erste Reihe zum Meer mit Pool, Panoramablick u…
$1,72M
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Villa in Gespanschaft Zadar, Kroatien
Villa
Gespanschaft Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
Entdecken Sie eine bezaubernde modulare Villa zum Verkauf auf der Insel Pag mit bezauberndem…
$1,66M
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Villa in Mrljane, Kroatien
Villa
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Diese luxuriöse Villa mit Pool und Meerblick liegt in einer ruhigen Lage nur 200 Meter vom M…
$1,66M
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Villa in Opcina Privlaka, Kroatien
Villa
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Diese exklusive Luxusvilla befindet sich in der Gegend von Privlaka in der Nähe von Zadar, n…
$865,331
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Fantastische moderne Familienvilla im Bau in der Gegend von Zadar mit entferntem Meerblick. …
$1,49M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Zum Verkauf steht eine neue moderne Villa in der Nähe von Zadar mit Meerblick, nur 200 Meter…
$1,27M
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Villa in Petrcane, Kroatien
Villa
Petrcane, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 392 m²
Neue Villa mit einem Schwimmbad in dem berühmten touristischen Ort Petrčane in der Nähe von …
$1,05M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Ein Komplex von 8 modernen Luxusvillen auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Meer in Suk…
Preis auf Anfrage
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Haus 5 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
In der malerischen Region Zadar gelegen, bietet dieses exklusive Haus am Meer einen luxuriös…
$1,24M
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Haus 6 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 365 m²
Die schöne New Sea View Villa in der Nähe von Zadar ist ein luxuriöser Rückzugsort, nur 0,5 …
$1,50M
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Villa in Opcina Privlaka, Kroatien
Villa
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
Luxuriöse Reihenvilla in Privlaka mit Whirlpool auf dem Dach wird zum Verkauf angeboten! St…
$751,047
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Eine wunderschöne, hochmoderne Luxusvilla in erster Meereslinie, nur wenige Schritte vom kri…
$3,40M
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Villa in Opcina Vir, Kroatien
Villa
Opcina Vir, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Diese luxuriöse, moderne Villa mit einem beheizten Swimmingpool erstreckt sich über zwei Ebe…
$970,959
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Haus 3 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Zadar ist einer der dominantesten Orte an der Adriaküste, der Sie absolut umhauen wird! Wenn…
$1,27M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 212 m²
Top Angebot! Neue moderne Villa mit Swimmingpool im Bau zum Verkauf in Zaton unweit von Zada…
$1,37M
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Haus 10 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Haus 10 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 540 m²
Standort: Zadar Gebaut: 2005 Zentrum Zadar: 1 km Meer: 50 m Innenräume: 540 m2 Grundstü…
$2,14M
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Villa in Opcina Preko, Kroatien
Villa
Opcina Preko, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Luxusvilla 200 m vom Meer entfernt in Preko, Insel Ugljan, im Komplex mehrerer moderner Vill…
$2,29M
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Villa in Opcina Razanac, Kroatien
Villa
Opcina Razanac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 161 m²
Luxuriöse Villa zu verkaufen, nur 270 Meter vom Adriatischen Meer und wunderschönen Stränden…
$686,190
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Villa in Opcina Privlaka, Kroatien
Villa
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 202 m²
Rabatt! Alter Preis war 990.000 EUR, neuer Preis ist 870.000 EUR!Neu gebaute moderne Designv…
$994,976
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Zadar

villen

Immobilienangaben in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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mit Garten
mit Terrasse
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