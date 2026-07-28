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Haus mit Garten kaufen in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Sali, Kroatien
Haus 3 zimmer
Sali, Kroatien
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Schlafräume 2
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Fläche 87 m²
Entdecken Sie ein schönes freistehendes Haus, das 2018 erbaut wurde und perfekt am Meer in e…
$1,43M
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Villa in Opcina Starigrad, Kroatien
Villa
Opcina Starigrad, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Etagenzahl 3
Willkommen in einer unvergleichlichen Mischung aus Luxus, Natur und modernem Wohnen im Herze…
$2,77M
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Zadar

villen

Immobilienangaben in Gespanschaft Zadar, Kroatien

mit Garage
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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