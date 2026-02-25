Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Wohnimmobilien
  4. Villa
  5. Golfplatz

Villen in der Nähe des Golfclubs in Kroatien

Dubrovnik
24
Split
31
Grad Zadar
46
Grad Makarska
27
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Villa in Kroatien
Villa
Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Unparalleled Design in a Superb City Location 3 Residences | 7 Villas | 6 Townhouses This …
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kroatien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen