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Villen in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien

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Split
34
Grad Makarska
29
Grad Split
92
Trau
60
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232 immobilienobjekte total found
Villa in Splitska, Kroatien
Villa
Splitska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Inmitten von Kiefern über einer ruhigen Adriabucht in Splitska auf der Insel Brač gelegen, b…
$795,664
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Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 230 m²
Schlüsselfertige Luxusvilla mit Meerblick auf der Insel Šolta – Nur 80 m vom Meer entfernt!E…
$911,280
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 600 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein Apartmenthaus mit atemberaubendem Panoramablick au…
$665,628
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 382 m²
Zeitgenössische Villa im Bau in Seget Vranjica in der Nähe von Trogir, nur 250 Meter vom Mee…
$1,93M
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 2 000 m²
Fantastische Angebote für die Insel Brac und für Dalmatien!Zwei neu gebaute Villen in der 1.…
Preis auf Anfrage
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Eingebettet in die ruhige Landschaft des Dorfes Vrbanj auf der Insel Hvar ist diese charmant…
$1,58M
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Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Seltenes Anwesen in erster Linie auf der Insel Solta – Villa mit einem Grundstück von 2000 m…
$1,58M
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Villa in Veliko Brdo, Kroatien
Villa
Veliko Brdo, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Vier super-moderne Villen mit Schwimmbädern an der Makarska Riviera mit Panoramablick auf da…
$1,38M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Dieses exklusive Anwesen in erster Reihe zum Meer, das zum Verkauf an der atemberaubenden Ri…
$1,32M
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Villa in Grohote, Kroatien
Villa
Grohote, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Einzigartige moderne Villa in erster Reihe zum Meer auf der Insel Solta!Die Villa befindet s…
Preis auf Anfrage
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Sonderangebot!Preis gesenkt von 1.700.000 EUR auf 1.105.000 EUR!Verkauf dieser opulenten Woh…
$1,26M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 370 m²
Eine luxuriöse Villa steht zum Verkauf in einem hohen Rohbauzustand, gelegen in einer ruhige…
$2,06M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 303 m²
Diese ungewöhnliche Villa befindet sich in der dritten Reihe. Genau wie die anderen Immobili…
$1,67M
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Villa in Splitska, Kroatien
Villa
Splitska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
INSEL BRAČ, SPLITSKA – Moderne Familienvilla mit Pool, Dachterrasse und Meerblick, fußläufig…
$914,920
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 000 m²
Eine absolut atemberaubende Villa auf der Insel Brač, gelegen in erster Reihe zum Meer auf e…
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 308 m²
SCHÖNE STEINVILLA DIREKT AM WASSER IN EINZIGARTIGER LAGE, AUF EINEM RIESIGEN GRUNDSTÜCK VON …
$4,04M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Luxuriöse Designvilla mit Pool in der Gegend von Trogir, 1 km vom Meer entfernt, auf einem 7…
$1,83M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Fläche 400 m²
In der begehrtesten Lage in erster Meereslinie in Seget Vranjica , im südlichen Teil der Hal…
$2,08M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 326 m²
Diese architektonisch einzigartige 3-stöckige Villa befindet sich in der zweiten Reihe vom M…
$1,96M
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Nur wenige Kilometer außerhalb von Split, in einer ruhigen mediterranen Umgebung, umgeben vo…
$1,94M
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Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Ein neues Luxusresort in erster Reihe , umgeben von unberührter mediterraner Natur in der ma…
$1,72M
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 639 m²
Luxusvillen mit Swimmingpool in der 1. und 2. Reihe zum Meer, direkt am Strand, auf der wund…
$2,04M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
 Luxusvilla mit Pool in den Hügeln oberhalb von Split 3 km. vom Meer entfernt!Die Villa…
$1,73M
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Villa in Opcina Podgora, Kroatien
Villa
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 302 m²
Phänomenale, moderne, elegante Villa in attraktiver Lage im Elite-Touristenort Brela an der …
$2,20M
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Villa in Drvenik Veliki, Kroatien
Villa
Drvenik Veliki, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Äußerst ungewöhnliche Villa mit Pool, nur 50 Meter vom Meer entfernt in Bobovisce auf der In…
$800,555
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Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 828 m²
Faszinierende moderne Villa in erster Linie als Teil eines luxuriösen neuen Resorts, umgeben…
$4,46M
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Eine exklusive moderne Doppelhaushälfte steht zum Verkauf in einer ruhigen Lage auf der Inse…
$1,14M
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 315 m²
Exklusive Luxusvilla mit Panoramablick auf das Meer in der Nähe von Split - Modernes Neubauw…
$2,16M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 550 m²
 Exklusive Luxusvilla am Meer: Prestigeträchtige 9-Schlafzimmer-Villa auf Čiovo, Trogir…
$4,37M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 326 m²
Diese architektonisch einzigartige, dreistöckige Villa liegt nur 50 Meter vom Meer entfernt …
$1,94M
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Immobilienangaben in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien

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