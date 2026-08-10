Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gespanschaft Küstenland-Bergland
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

;
Rijeka
44
Stadt Sankt Jakobi
131
Opcina Omisalj
107
Grad Crikvenica
43
Zeig mehr
380 immobilienobjekte total found
Villa in Icici, Kroatien
Villa
Icici, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
LUXUS-Designvilla in Icici mit unregelmäßiger, runder Form! Hervorragende moderne Architektu…
$9,46M
Eine Anfrage stellen
Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Exklusive Villa mit Pool in ruhiger Lage mit 293 m2 Wohnfläche. Es ist sorgfältig dekoriert …
$1,44M
Eine Anfrage stellen
Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Wenn Sie nach dem perfekten Küstenurlaubsort oder einer klugen Immobilieninvestition suchen,…
$628,411
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Neue mediterrane Villa in Dobrinj, Insel Krk, nur 1 km vom Meer entfernt!Diese neu gebaute, …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
In einer ruhigen Ecke von Crikvenica gelegen, fängt diese auffällige Villa mit privatem Pool…
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 309 m²
Vor Ihnen präsentiert sich eine vornehme Villa von 309 m². Es liegt an der Riviera von Opati…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 508 m²
Fantastisches Anwesen in Bribir, Vinodolska Općina auf 4646 qm Land, mit Tennisplatz und Sch…
$2,40M
Eine Anfrage stellen
Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 323 m²
Luxuriöse freistehende Villa mit Swimmingpool im Hinterland der Insel Krk, zu verkaufen! Di…
$1,32M
Eine Anfrage stellen
Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Villa in Klenovica, nur 200 Meter vom Meer entfernt, mit Blick auf das Meer und die Insel Kr…
$873,719
Eine Anfrage stellen
Villa in Pobri, Kroatien
Villa
Pobri, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Ein wunderschönes neues Projekt ist in der Nähe von Opatija verfügbar, das aus zwei Wohngebä…
$822,647
Eine Anfrage stellen
Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 297 m²
Moderne Luxusvilla mit Panoramameerblick und Garage – Kostrena, Rijeka Riviera, nur 300 Mete…
$1,79M
Eine Anfrage stellen
Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 324 m²
Villa mit Pool auf der Insel Krk im Stadtzentrum von Krk, 500 Meter vom Meer entfernt!Tatsäc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Entdecken Sie ein seltenes Juwel in der Kvarner-Region mit dieser wunderschön renovierten tr…
$891,200
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Wir bieten eine wunderschöne moderne Villa mit 280 m², die auf einem 600 m² großen Grundstüc…
$1,31M
Eine Anfrage stellen
Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Reduziert! Alter Preis war 2,5 Mio. Euro, neuer Preis ist 1,4 Mio. Euro!Fantastische Vi…
$1,62M
Eine Anfrage stellen
Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
Diese exklusive Neubauvilla zum Verkauf in Šilo befindet sich an einem der prestigeträchtigs…
$1,66M
Eine Anfrage stellen
Villa in Veprinac, Kroatien
Villa
Veprinac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Prächtige mediterrane Villa in Veprinac über Opatija mit herrlichem Meerblick, 1,3 km vom Me…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte Kostrena ist eine alte, beliebte Küstenstadt, die erstmals zu Beg…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Schöne Steinvilla mit Swimmingpool in Brsec, im Gebiet von Moscenicka Draga!Die direkte Entf…
$653,547
Eine Anfrage stellen
Villa in Pobri, Kroatien
Villa
Pobri, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Villa mit 170 m² auf einem 700 m² großen Grundstück mit Pool in Pobri oberhalb von Opatija! …
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 278 m²
Schönes Einfamilienhaus mit Pool und Meerblick in Grizane, ca. 4 km vom Meer entfernt, mit F…
$599,846
Eine Anfrage stellen
Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Exklusive Luxusvilla oberhalb des Zentrums von Opatija mit Panoramablick auf das Meer und gr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Erstklassige Immobilieninvestition: 400 m² Luxusvilla auf einem großzügigen Küstengrundstück…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Luxusimmobilie in der Kvarner-Region mit dieser beeindrucken…
$822,647
Eine Anfrage stellen
Villa in Kremenici, Kroatien
Villa
Kremenici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
In Kremenići, in der Gemeinde Malinska auf der Insel Krk, verkaufen wir eine wunderschöne mo…
$888,039
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AGENCIJA Elite
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Luxusvilla zu verkaufen an der Opatija Riviera: Moderner Neubau mit Infinity-Pool!Überblick …
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Beeindruckende moderne Villa in Krk mit atemberaubendem Meerblick, nur 500 Meter vom Meer en…
$2,25M
Eine Anfrage stellen
Villa in Malinska, Kroatien
Villa
Malinska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Absolute Schönheit! Einmal im Leben Gelegenheit, eine atemberaubende authentische Designvill…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Wunderschöne Villa auf 1500 qm. Land in der Gegend von Crikvenica, ca. 4 km vom Meer entfern…
$914,920
Eine Anfrage stellen
Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Entdecken Sie eine atemberaubende Luxusvilla mit 480 m² elegantem Wohnraum, auf einem großzü…
$1,70M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen