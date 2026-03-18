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Villen in Gemeinde Lauran, Kroatien

3 immobilienobjekte total found
Villa in Medveja, Kroatien
Villa
Medveja, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Auf einem 622 m² großen Grundstück, in einer ruhigen und von viel Grün umgebenen Lage der Ri…
$1,60M
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Villa in Lauran, Kroatien
Villa
Lauran, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 307 m²
Etagenzahl 3
Die moderne Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend in der Nähe von Lovran mit einem wun…
$2,01M
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Villa in Lauran, Kroatien
Villa
Lauran, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
Diese moderne Villa liegt in einer ruhigen Gegend in der Nähe des charmanten Lovran und biet…
$2,01M
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AuraAura
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Immobilienangaben in Gemeinde Lauran, Kroatien

Günstige
Luxuriös
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