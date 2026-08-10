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Villen mit Swimmingpool in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

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Rijeka
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Kremenici, Kroatien
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In Kremenići, in der Gemeinde Malinska auf der Insel Krk, verkaufen wir eine wunderschöne mo…
$888,039
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Villa 4 zimmer in Barbat, Kroatien
Villa 4 zimmer
Barbat, Kroatien
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit auf der Insel Rab, Kroatien – Wir präsentieren ein bemerke…
$764,636
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Villa in Lauran, Kroatien
Villa
Lauran, Kroatien
Fläche 482 m²
Entdecken Sie ein verborgenes Juwel in der charmanten Stadt Lovran, Opatija, Kroatien – eine…
$2,13M
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Immobilienangaben in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

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mit Garten
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