Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Novi Vinodolski
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Novi Vinodolski, Kroatien

4 immobilienobjekte total found
Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Neue moderne Villa in erster Reihe zum Meer in Smokvica, im Gebiet Novi Vinodolski!Bereich d…
$2,35M
Eine Anfrage stellen
Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Villa in Novi Vinodolski, nur 50 Meter vom Meer entfernt, mit Swimmingpool und Garage! Selte…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Novi Vinodolski – Haus mit Swimmingpool, 100 m vom Meer entfernt! Dieses atemberaubende 200 …
$731,888
Eine Anfrage stellen
Otium DevelopmentOtium Development
Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 288 m²
Moderne Villa mit Meerblick und Pool – Novi Vinodolski!Diese atemberaubende zeitgenössische …
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen