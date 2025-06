Wohnkomplex Time Square 10 Pre Sale

Eines der großen neuen hochmodernen Projekte von Megakim World Corp Ltd unter der Marke Time Square, dem führenden Entwickler von Kambodscha, in der vielversprechendsten Küstenstadt Sihanoukville. Es ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern ein neues Symbol für Status, Technologie und profitable Investitionen in die wachsende Region Südostasiens.

Das Projekt ist nur wenige Gehminuten vom Sandstrand, dem Ufer, dem Restaurant, gleichzeitig 10 Minuten vom Stadtzentrum entfernt.



Der Komplex besteht aus drei Türmen.

Ocean Diamond:

1 Schlafzimmer 40-53m2 ab $41,391

Ocean Gold:

1 Schlafzimmer 50m2 von $56,721

2 Schlafzimmer 73-90m2 ab $81,290

3 Schlafzimmer 113m2 von $125.630

Ocean Crystal:

2 Schlafzimmer 100m2 von $113,325

3 Schlafzimmer 140m2 von $158,655

4 Schlafzimmer 205-215m2 von $254,820

Bodenplan (insgesamt 39)

39. Dachziegel

38. Der Mieterclub

Infiniti Pool

Infiniti VIP Bereich

Kino

Tagungsraum

Pokerraum

Zimmer mit Frühstück

32-37. Duplexs

31. Infiniti

Laufband 235m

Infiniti Pool

Der Fitnessraum

Yoga Zimmer

Geschlossene Fläche

Offene Zone

Bar

Clubhaus

Kinderbecken

Kinderspielplatz

Park mit Pflanzen 500m2

6-30. Wohnfläche

2-5. Parkplatz

ANHANG Parkplatz

Beach Club

Lobby

Park

