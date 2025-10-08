Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Tirana
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Tirana, Albanien

gewerbeimmobilien
17
restaurants
3
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Fertiges Geschäft 90 m² in Tirana, Albanien
Fertiges Geschäft 90 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
A fully equipped and operational aesthetic business is offered for sale, located in one of t…
$34,941
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen