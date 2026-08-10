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Restaurants und Cafes in Tirana, Albanien

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5 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 200 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 200 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 10
Zu verkaufen ist ein funktionelles Bar-Billiards-Geschäft, mit einem etablierten Ruf und eta…
$46,588
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Restaurant, Café 240 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 240 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 240 m²
Etagenzahl 9
Kommerzielle Umgebung + Parkplatz bei Ali Demi
$223,624
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Restaurant, Café 82 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 82 m²
Tirana, Albanien
Fläche 82 m²
♪55.000💶Strategische und sehr zugängliche Lage, in der Nähe der Hauptstraße und verschiedene…
$62,911
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TekceTekce
Restaurant, Café 139 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 139 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 139 m²
Etagenzahl 12
The restaurant is located in a strategic area of Tirana and enjoys a well-established name i…
$314,471
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Restaurant, Café 100 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 100 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
We have Bar-Cafe business premises for sale located near the new market • Surface area: 100…
$698,825
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