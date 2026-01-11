Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Studio-Wohnungen in Farke, Albanien

3 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Tirana, Albanien
Studio 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
✅ Preis: 55.800 Euro✅ Standort: Rrapo Hekali St., Tirana✅ Gesamtfläche: 31m2✅ Wohnungsgröße:…
$57,948
Studio 2 zimmer in Tirana, Albanien
Studio 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
