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Studio-Apartments in Himare, Albanien

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4 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Dhermi, Albanien
Studio 1 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
In one of the most unique complexes in the Drimadhes area, a studio apartment is offered for…
$150,921
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Century 21 Oksford
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Studio 1 zimmer in Gjilek, Albanien
Studio 1 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
🌊 WOHNUNGEN FÜR VERKAUFEN IN DER NEUES ERFORDERUNG „IONIAN REGINA“ – PALA 🌊🌊 Regina Ionian i…
$3,254
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DES Real Estate
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Studio 1 zimmer in Palase, Albanien
Studio 1 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/3
Neues Studio-Apartment in Palasa, Vlora, Dhermi, Albanien zu verkaufen. – Luxuriöse Residenz…
$161,720
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Albania Property Group
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It Is RealtyIt Is Realty
Studio 1 zimmer in Jale, Albanien
Studio 1 zimmer
Jale, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 4/5
Studio-Apartment in Himare Vlora, Albanische Riviera, zu verkaufen. Perfekt gelegen in einer…
$195,074
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