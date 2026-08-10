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Studio-Apartments in Durrës, Albanien

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42 immobilienobjekte total found
Studio in Durrës, Albanien
Studio
Durrës, Albanien
Fläche 56 m²
Stockwerk 15/25
Studio mit Meerblick auf der ersten Linie im Gebiet Shkëmbi i Kavajës!Eine helle Studio-Wohn…
$77,848
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Century 21 Eon
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/9
$80,539
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Lux-Albania Home
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Studio 2 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3
🏡 STUDIO ZU VERKAUFEN 42 m² 200 m zum Meer | Shkëmbi, Durrës   Geräumiges Studio mi…
$85,324
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Grinchenko Real Estate
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/6
Ein Studio-Apartment mit Balkon steht im Viertel Plyazh zum Verkauf. Die Wohnung misst 28 Qu…
$74,187
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CACTUS | Real Estate
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
For Sale: Studio Apartment in Durres Beach 💶 Price: €65,000 📐 Area: 38.10 m² 🛏 Type: st…
$75,696
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Century 21 Eon
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/5
Wohnung zum Verkauf – Shkëmbi i Kavajës, Durrës Diese Wohnung befindet sich im ersten Stock…
$59,413
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Century 21 Oksford
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/6
🌊 STUDIOAPARTMENT FÜR DEN VERKAUF IN SHKMBI I KAVAJS – PERFEKT FÜR LEBEN ODER INVESTITIONEN📍…
$57,596
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/9
DESLA TOWER RESIDENCE📍 Region Plazh, Durres🏗 Abschluss: 2029💳 Installationsplan bis 4 Jahre …
$80,287
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Century 21 Eon
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 9
🏢 EINHEITSSTUDIE ZUM VERKAUF AUF KAMELIA RESORT - SHKħMBI I KAVAJċES📍 Kamelia Resort – einer…
$91,307
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REMIX REAL ESTATE
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Studio in Durrës, Albanien
Studio
Durrës, Albanien
Fläche 40 m²
🏢 Einzigartiges Studio zum Verkauf im Resort Kamelia - SCAMBI und CAVAJICES📍 Kamelia Resort …
$114,415
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REMIX REAL ESTATE
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4
Großes Studio-Apartment in Strandnähe in Durrës Gemütliches Studio-Apartment in ausgezeic…
$85,630
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/9
DESLA TOWER RESIDENCE📍 Region Plazh, Durres🏗 Abschluss: 2029💳 Installationsplan bis 4 Jahre …
$107,603
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 9
🏢 EINHEITSSTUDIE ZUM VERKAUF AUF KAMELIA RESORT - SHKħMBI I KAVAJċċċES📍 Kamelia Resort – ein…
$115,192
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REMIX REAL ESTATE
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen ist ein Studio-Apartment mit einem Balkon in der Plazh. Die Gesamtfläche der Wo…
$71,904
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/9
DESLA TOWER RESIDENCE📍 Region Plazh, Durres🏗 Abschluss: 2029💳 Installationsplan bis 4 Jahre …
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/9
Zum Verkauf Apartment-Studio "C8" im Bereich des Strandes, Komplex Tochak. Zum Meer 200m. Da…
$74,187
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Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6
Ein Studio-Apartment steht zum Verkauf in der Golem Nachbarschaft im Kolosseum Gebäude, 200 …
$95,872
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 3
Ein Studio-Apartment in der Golem Nachbarschaft steht zum Verkauf. Es sind 52 Quadratmeter. …
$51,360
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1
🏡 STUDIOAPARTEMENT FÜR DEN VERKAUF – ILIRIA BEACH, DURRS📍 Standort: Iliria, Beach Area, Durr…
$68,480
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REMIX REAL ESTATE
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 4/6
Ein Studio-Apartment mit Balkon steht im Viertel Plyazh zum Verkauf. Die Wohnung misst 28 Qu…
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 4
Ein Studio-Apartment in der Gegend von Plazh steht zum Verkauf. Es befindet sich im 4. Stock…
$78,752
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Ein Studio-Apartment in der Gegend von Plazh steht zum Verkauf. Es ist günstig gelegen und v…
$54,784
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 6
Ein Studio-Apartment steht zum Verkauf in der Golem Nachbarschaft im Kolosseum Gebäude, 200 …
$69,621
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Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Ein Studio-Apartment steht zum Verkauf im Plazh-Gebiet des Rotondo-Komplexes. Es ist 200 Met…
$87,883
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Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 4/8
ZUM VERKAUF STUDIO, 30M AUS DEM SEE, SHKEMBI KAVAJES.📍 BEACH, SHKEMBI KAVAJES, HOTEL MAJESTI…
$71,419
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Studio in Durrës, Albanien
Studio
Durrës, Albanien
Fläche 28 m²
🏡 SELLEN DER STUDIEN📍 Region: Illyria, Strand📐 Platz: 27,96 m2🏢 0 Lard (mit Lard)🛋️ Funktion…
$63,632
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REMIX REAL ESTATE
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 2
Ein Studio-Apartment steht zum Verkauf in Shkembi Kavaje, nur 300 Meter vom Meer entfernt. D…
$58,208
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CACTUS | Real Estate
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/9
Studio-Wohnung "C8" zum Verkauf in Plazh Bereich, T-Komplex Toqac. 200m zum Meer. Befindet s…
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4
Ein Studio-Apartment steht zum Verkauf in der Beach-Bereich von Illiria. Die Wohnung befinde…
$85,936
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Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 1
Ein Studio-Apartment steht zum Verkauf in Shkembi Kavaje, nur 300 Meter vom Meer entfernt. D…
$57,067
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