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Studio-Apartments in Süd-Albanien, Albanien

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Orikum
18
Vlora
34
Himare
4
Bashkia Himare
4
48 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/8
Modernes Studio-Apartment in Lungomare Vlora, Albanien, zu verkaufen – Kapitalanlage. Erwerb…
$80,927
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Studio 1 zimmer in Gjilek, Albanien
Studio 1 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
🌊 WOHNUNGEN FÜR VERKAUFEN IN DER NEUES ERFORDERUNG „IONIAN REGINA“ – PALA 🌊🌊 Regina Ionian i…
$3,254
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
🌇🏡 STUDIO FÜR SALE ÜBER “RRUGA E ÇIPAJVE”, VLORA,💶 Preis: 62.000 € (Gesamt)📐 Fläche: 40 m2 (…
$71,877
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Studio 2 zimmer in Radhime, Albanien
Studio 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 4
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, in eines der am schnellsten wachsenden Gebiete der alba…
$188,168
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Studio 2 zimmer in Radhime, Albanien
Studio 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, in eines der am schnellsten wachsenden Gebiete der alba…
$182,899
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
✅ Preis: 75.000 Euro✅ Standort: Uje i Ftohte, Vlore✅ Gesamtfläche: 61m2Die Residenz "Panoram…
$87,286
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 9/11
Studio-Apartment in Lungomare, Vlora, Albanische Riviera zu verkaufen. Perfekt gelegen in de…
$102,876
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
✅ Preis: 2000 Euro/m2 - 118.000 Euro✅ Standort: Uje i Ftohte, Vlore✅ Gesamtfläche: 59m2Die R…
$137,294
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Eine neu eingerichtete Wohnung zum Verkauf in der Region Uji i Ftohtë, einer der begehrteste…
$175,801
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Studio 2 zimmer in Radhime, Albanien
Studio 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$162,981
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Studio 2 zimmer in Gjashte, Albanien
Studio 2 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/7
✅ Preis: 1600 Euro/M2✅ Lage: 5th Street, Sarande✅ Gesamtfläche: 44.4m2✅ Ferienwohnung: 33.1m…
$83,706
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/12
Neues Studio-Apartment im Stadtzentrum von Vlora, Albanien, direkt am Strand zu verkaufen. S…
$133,326
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Studio 2 zimmer in Radhime, Albanien
Studio 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$189,298
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
🌇🏡 STUDIO FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA📍 In der Nähe von Bar Taushani🏷 Preis: 85.000 Euro/ In…
$100,823
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Studio 2 zimmer in Orikum, Albanien
Studio 2 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2
✅ Preis: 47.000 Euro✅ Standort: Jonufer, Vlore✅ Fläche: 35m2Der Bereich, in dem sich die Woh…
$55,216
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4
🔑🏡 STUDIO FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA📍 In der Nähe von Bar Taushani🏷 Preis: 90.000 Euro/Ges…
$103,655
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
✅ Preis: 105.000 Euro✅ Lage: "Dhimiter Konomi" Straße, Kaltes Wasser, Vlore✅ Fläche: 70m2Die…
$123,602
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 4
🔑🏡 STUDIO ZUM VERKAUF IN LUNGOMARE NÄCHSTER MARINENSCHULE, VLORA🏷 Preis: 85.000 Euro/Gesamt📍…
$97,013
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 4/8
Ein Schlafzimmer Wohnung zum Verkauf in Vlore Albanien. Machen Sie diese Wohnung zu Ihrem un…
$148,046
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 4/8
Neues Studio-Apartment in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Nutzen Sie diese seltene Gelegenhei…
$126,013
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Wir präsentieren die neueste Residenz in der Stadt Vlora, "Altera Residence", ein modernes u…
$109,971
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Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
✅ Preis: 103.000 Euro✅ Lage: Zweite Linie, bei My Market, Vlore✅ Fläche: 50m2Die Gegend, in …
$118,060
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Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Stockwerk 7
Zum Verkauf 2 Studiowohnungen in der Stadt Vlora im Zentrum von Lungomare, 100 Meter vom Mee…
$332,128
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Studio 2 zimmer in Orikum, Albanien
Studio 2 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, in eines der sich am schnellsten entwickelnden Gebiete …
$180,390
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Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2
🔑🏡 STUDIO FÜR SALE IN KOLD WASSER, VLORA 📍 Tennisplätze in der Nähe🏷 Preis: 90.000 Euro/Gesa…
$106,264
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Studio 2 zimmer in Radhime, Albanien
Studio 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 2
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
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Studio 2 zimmer in Radhime, Albanien
Studio 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
✅ Preis: 95.000 Euro✅ Standort: Radhimë, Vlorë✅ Gesamtfläche: 38.4m2Die Wohnung, von der Sie…
$111,971
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Bashkia Vlore, Albanien
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2
🏡🌊 STUDIO FÜR SALE NEAR RRAPIT – COLD WATER, VLORA.💰 PREIS: 75.000 EURO📐 Fläche: 31.25 m2/Gr…
$88,114
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Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Wir präsentieren Ihnen die neueste Residenz in der Stadt Vlora, “Altera Residence”, ein mode…
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Studio 1 zimmer in Palase, Albanien
Studio 1 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/3
Neues Studio-Apartment in Palasa, Vlora, Dhermi, Albanien zu verkaufen. – Luxuriöse Residenz…
$161,720
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Immobilienangaben in Süd-Albanien, Albanien

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