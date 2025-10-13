Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Büros in Zentral-Albanien, Albanien

Tirana
42
Tirana
45
Farke
3
45 immobilienobjekte total found
Büro 108 m² in Tirana, Albanien
Büro 108 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 4/10
In the Center of Tirana, opposite the Parliament in one of the most accessible areas, flexib…
$1,398
pro Monat
Büro 151 m² in Tirana, Albanien
Büro 151 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Stockwerk 8/9
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,679
pro Monat
Büro 163 m² in Tirana, Albanien
Büro 163 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
pro Monat
Büro 441 m² in Tirana, Albanien
Büro 441 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 441 m²
Stockwerk 1/9
Jepet me Qira Ambient per Zyra prane Spitalit Amerikan 3! Ambienti eshte i ndare ne 3 kate, …
$3,494
pro Monat
Büro 150 m² in Tirana, Albanien
Büro 150 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 11/13
In one of the most prestigious centers in Tirana, we offer a super office for rent on the 11…
$2,562
pro Monat
Büro 47 m² in Tirana, Albanien
Büro 47 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
pro Monat
Büro 1 225 m² in Tirana, Albanien
Büro 1 225 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 225 m²
Stockwerk 6/40
Office for rent near the newest business center in the capital, Downtown One!! The newest el…
$54,741
pro Monat
Büro 96 m² in Tirana, Albanien
Büro 96 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 2/5
2+1 apartment in Piazza suitable for offices! It is located on the 2nd floor of an existing …
$1,165
pro Monat
Büro 70 m² in Tirana, Albanien
Büro 70 m²
Tirana, Albanien
Fläche 70 m²
Stockwerk 4/5
We are renting an office in the Ish Blloku area near the University Library. The office has …
$815
pro Monat
Büro 88 m² in Tirana, Albanien
Büro 88 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/4
Jepet me qira ambient per zyre ne rrugen Myslym Shyri. Zyra ka nje siperfaqe te brendshme pr…
$874
pro Monat
Büro 116 m² in Tirana, Albanien
Büro 116 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/12
A recently renovated apartment, previously used as an office, is for rent. The space is loca…
$1,165
pro Monat
Büro 53 m² in Tirana, Albanien
Büro 53 m²
Tirana, Albanien
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/10
1st floor office space for rent on Kavaja Street. It is located in a very frequented area an…
$815
pro Monat
Büro 40 m² in Tirana, Albanien
Büro 40 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 10/1
We are renting office space on Mujo Street, Ulcinj, behind the Catholic Church. The environ…
$582
pro Monat
Büro 120 m² in Tirana, Albanien
Büro 120 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 4/8
Office space for rent near the Air Albania stadium. The office is organized into 3 work area…
$2,912
pro Monat
Büro 64 m² in Tirana, Albanien
Büro 64 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 2/10
Organization: -64 M2 -1 Toilet -2 Work Environments The environment is located on the secon…
$454
pro Monat
Büro 216 m² in Tirana, Albanien
Büro 216 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 216 m²
Stockwerk 1/9
Commercial space for rent in Misto Mame. The environment is located on the 1st floor of a ne…
$815
pro Monat
Büro 180 m² in Tirana, Albanien
Büro 180 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 6/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$2,912
pro Monat
Büro 107 m² in Tirana, Albanien
Büro 107 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 6/10
Luxury office for sale in one of the most elite residences in the capital Furnished with max…
$2,912
pro Monat
Büro 40 m² in Tirana, Albanien
Büro 40 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 8
Suitable office space for rent or other activities Surface 40 m2 Floor 0 New palace For mo…
$1,165
pro Monat
Büro 600 m² in Tirana, Albanien
Büro 600 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Fläche 600 m²
Stockwerk 5/5
Office for rent at Lake Tirana! In one of the most elite and quiet areas of Tirana, offices…
$13,977
pro Monat
Büro 456 m² in Tirana, Albanien
Büro 456 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 456 m²
Stockwerk 10/14
An office space of 456 m² is available for rent on the 10th floor of the Twin Towers, one of…
$10,622
pro Monat
Büro 94 m² in Tirana, Albanien
Büro 94 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$8,153
pro Monat
Büro 20 m² in Tirana, Albanien
Büro 20 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Etagenzahl 8
Suitable premises for rent for office or other activities Surface area 20 m2 Floor 0 New pal…
$582
pro Monat
Büro 120 m² in Tirana, Albanien
Büro 120 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/17
2+1+2+veranda office for rent at Lake View Residence. It is organized by a living room, 2 b…
$1,864
pro Monat
Büro 50 m² in Tirana, Albanien
Büro 50 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$699
pro Monat
Büro 47 m² in Tirana, Albanien
Büro 47 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
pro Monat
Büro 105 m² in Tirana, Albanien
Büro 105 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/10
For rent 2+1+2 near Parku Olimpik close to Kompleksi Dinamo, Rezidenca Altana. Organized as:…
$2,329
pro Monat
Büro 160 m² in Tirana, Albanien
Büro 160 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 7/12
Office Apartment for Rent in the heart of Ish-Blloku Address: Ibrahim Rugova Street Area: 1…
$2,327
pro Monat
Büro 31 m² in Tirana, Albanien
Büro 31 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1/19
Office space for rent at Residenca Mine Peza!
$1,165
pro Monat
Büro 290 m² in Tirana, Albanien
Büro 290 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
pro Monat
