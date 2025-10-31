Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Büros in Tirana, Albanien

Tirana
42
Farke
3
45 immobilienobjekte total found
Büro 157 m² in Tirana, Albanien
Büro 157 m²
Tirana, Albanien
Fläche 157 m²
Stockwerk 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
pro Monat
Büro 163 m² in Tirana, Albanien
Büro 163 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
pro Monat
Büro 47 m² in Tirana, Albanien
Büro 47 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
pro Monat
Büro 126 m² in Tirana, Albanien
Büro 126 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 5/10
In one of the most sought-after and developed areas of Tirana, we offer office space for ren…
$1,745
pro Monat
Büro 441 m² in Tirana, Albanien
Büro 441 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 441 m²
Stockwerk 1/9
Jepet me Qira Ambient per Zyra prane Spitalit Amerikan 3! Ambienti eshte i ndare ne 3 kate, …
$3,494
pro Monat
Büro 216 m² in Tirana, Albanien
Büro 216 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 216 m²
Stockwerk 1/9
Commercial space for rent in Misto Mame. The environment is located on the 1st floor of a ne…
$815
pro Monat
Büro 105 m² in Tirana, Albanien
Büro 105 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/10
For rent 2+1+2 near Parku Olimpik close to Kompleksi Dinamo, Rezidenca Altana. Organized as:…
$2,329
pro Monat
Büro 180 m² in Tirana, Albanien
Büro 180 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 6/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$2,912
pro Monat
Büro 613 m² in Tirana, Albanien
Büro 613 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 613 m²
Stockwerk 6/40
Office for rent near the newest business center in the capital, Downtown One!! The newest el…
$23,327
pro Monat
Büro 53 m² in Tirana, Albanien
Büro 53 m²
Tirana, Albanien
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/10
1st floor office space for rent on Kavaja Street. It is located in a very frequented area an…
$815
pro Monat
Büro 136 m² in Tirana, Albanien
Büro 136 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Etagenzahl 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
pro Monat
Büro 108 m² in Tirana, Albanien
Büro 108 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 4/10
In the Center of Tirana, opposite the Parliament in one of the most accessible areas, flexib…
$1,398
pro Monat
Büro 116 m² in Tirana, Albanien
Büro 116 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/12
A recently renovated apartment, previously used as an office, is for rent. The space is loca…
$1,165
pro Monat
Büro 50 m² in Tirana, Albanien
Büro 50 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$699
pro Monat
Büro 153 m² in Tirana, Albanien
Büro 153 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 3/12
Apartment of type 3+1+2 is for rent. The apartment has an area of 153 m2. It is organized …
$1,631
pro Monat
Büro 137 m² in Tirana, Albanien
Büro 137 m²
Tirana, Albanien
Fläche 137 m²
Stockwerk 1/37
Office space for rent in Downtown, on Elbasan Street! The space offers a net area of 137 m² …
$4,974
pro Monat
Büro 75 m² in Tirana, Albanien
Büro 75 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/10
We offer a 2+1+2 apartment with a parking space on level -2 in one of the newest recently in…
$641
pro Monat
Büro 88 m² in Tirana, Albanien
Büro 88 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/4
Jepet me qira ambient per zyre ne rrugen Myslym Shyri. Zyra ka nje siperfaqe te brendshme pr…
$874
pro Monat
Büro 40 m² in Tirana, Albanien
Büro 40 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 10/1
We are renting office space on Mujo Street, Ulcinj, behind the Catholic Church. The environ…
$582
pro Monat
Büro 153 m² in Tirana, Albanien
Büro 153 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 153 m²
Stockwerk 1/9
Ne rrugen me me zhvillim dhe te kerkuar, japim me qira ambient komercial ! Ka nje siperfaqj…
$3,727
pro Monat
Büro 281 m² in Tirana, Albanien
Büro 281 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
pro Monat
Büro 50 m² in Tirana, Albanien
Büro 50 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
Office Space for Rent at Myslym Shyri! The space has an area of 50m2, organized into 2 work …
$699
pro Monat
Büro 47 m² in Tirana, Albanien
Büro 47 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
pro Monat
Büro 111 m² in Tirana, Albanien
Büro 111 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,515
pro Monat
Büro 96 m² in Tirana, Albanien
Büro 96 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 2/5
2+1 apartment in Piazza suitable for offices! It is located on the 2nd floor of an existing …
$1,165
pro Monat
Büro 70 m² in Tirana, Albanien
Büro 70 m²
Tirana, Albanien
Fläche 70 m²
Stockwerk 4/5
We are renting an office in the Ish Blloku area near the University Library. The office has …
$815
pro Monat
Büro 290 m² in Tirana, Albanien
Büro 290 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
pro Monat
Büro 120 m² in Tirana, Albanien
Büro 120 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 4/8
Office space for rent near the Air Albania stadium. The office is organized into 3 work area…
$2,323
pro Monat
Büro 150 m² in Tirana, Albanien
Büro 150 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 11/13
In one of the most prestigious centers in Tirana, we offer a super office for rent on the 11…
$2,562
pro Monat
Büro 140 m² in Tirana, Albanien
Büro 140 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/8
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,504
pro Monat
