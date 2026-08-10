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Penthäuser in Durrës, Albanien

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15 immobilienobjekte total found
Penthouse 1 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 9/9
🏡 ZUM VERKAUF – SPACIOUS PENTHOUSE | EHEMALS POLICE DISTRICT, DURRSIn einer der begehrtesten…
$213,880
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Penthouse 1 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 9/9
🏡 BETÄTIGUNGSPENTHOUSE FÜR DEN VERKAUF – EHEMALS POLIZEIDISTRICT, DURRSIn einer der begehrte…
$213,106
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REMIX REAL ESTATE
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Penthouse 3 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 240 m²
Stockwerk 7/7
Es ist in zwei Wohnzimmern zusammen mit einer Küche, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, einen Kl…
$837,850
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Century 21 Eon
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TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Stockwerk 10/10
Penthouse/Duplex zum Verkauf mit Meerblick in Durrës, mit einer großen Terrasse und einem at…
$468,676
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Lux-Albania Home
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Penthouse 3 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 6
Die Villa befindet sich in einer der Elite Residences in Lalzi Bay und bietet Komfort, 24/7 …
$236,093
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Future Home Invest
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Penthouse 1 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 6/6
Zu verkaufen ist ein Penthouse mit Meerblick im Zentrum der Region Plazh nur 100 Netzer vom …
$319,573
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CACTUS | Real Estate
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Penthouse 4 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Stockwerk 8/8
3+1+2 Wohnung mit 160 m2 Veranda zum Verkauf – Strandbereich, Durrës💶 Preis: auf Anfrage📐 Br…
$582,563
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Century 21 Eon
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Penthouse 3 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk 10
2+1 Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in Vollga, Durrës💰 Preis: 450.000 €📍 Standort: Vollga,…
$535,582
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Century 21 Eon
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Penthouse 4 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Eine große 3+1 Wohnung ist auf Plazh Bereich der Stadt Durres zu verkaufen. Dies ist ein Pen…
$224,275
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CACTUS | Real Estate
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Penthouse in Durrës, Albanien
Penthouse
Durrës, Albanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Stockwerk 6/6
🏡 SEA VIEW PENTHOUS FOR SALE – RROTA E KUQE, DURRS BEACH 🌊📍 Beste Lage in Rrota e Kuqe, eine…
$217,389
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REMIX REAL ESTATE
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Penthouse 4 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 4/4
Entdecken Sie eine Welt der Raffinesse mit unseren Strandapartments und Villen in Porto Lalz…
$534,914
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Century 21 Eon
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Penthouse 3 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Stockwerk 2
Der Dachboden befindet sich im fünften Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug ausgestat…
$226,946
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Century 21 Eon
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Penthouse in Durrës, Albanien
Penthouse
Durrës, Albanien
Fläche 211 m²
Stockwerk 9
Wohnung zum Verkauf in Plazh, Durres mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern• Nettofläche 116…
$194,297
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Century 21 Eon
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Penthouse in Durrës, Albanien
Penthouse
Durrës, Albanien
Fläche 283 m²
PENTHOUSE FÜR SALE NEAR THE SEA UND THE GOVERNMENT BLOCK, DURRES!PENTHOUSE FÜR SALE, DURRES …
$341,487
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Century 21 Eon
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Penthouse 3 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 5
Luxus-Duplex zum Verkauf, erste Linie mit Meerblick, im Red Wheel Bereich des Strandes, Durr…
$455,316
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Century 21 Eon
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Immobilienangaben in Durrës, Albanien

mit Terrasse
mit Meerblick
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