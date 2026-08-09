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Penthäuser in Saranda, Albanien

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9 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Cuke, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 251 m²
Stockwerk 5/5
Ort:Die Wohnung befindet sich in der Butrint Street, einer der beliebtesten Gegenden der Tou…
$583,942
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Penthouse 5 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 392 m²
Stockwerk 6/6
Sky Beachfront Penthouse in Saranda | 20 Stockwerke über MeeresspiegelABOVE ALL ELSEStehen S…
$867,759
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Immobilienagentur
Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 2 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 6/6
Urban Verde Residence 13 Apartments verfügbar, 2-Zimmer- und 1-Zimmer-Wohnungen! Die Resid…
$184,242
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TekceTekce
Penthouse in Saranda, Albanien
Penthouse
Saranda, Albanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 6/6
Stell dir vor, du steigst vom warmen Sand direkt in dein privates Refugium – in weniger als …
$611,472
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Immobilienagentur
Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 2 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 6/6
Urban Verde Residence13 Apartament verfügbar, 2-Zimmer-Wohnungen und 1-Zimmer-Wohnungen!Das …
$320,687
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Penthouse 2 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Stockwerk 5/6
Urban Verde Residence13 Apartament verfügbar, 2-Zimmer-Wohnungen und 1-Zimmer-Wohnungen!Das …
$287,811
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Penthouse 3 zimmer in Cuke, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
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Penthouse 6 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 6 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk 5/5
Manche Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, nach einem Ort zu suchen, der noch eine M…
$456,378
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Immobilienagentur
Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 4 zimmer in Gjashte, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
✅ Preis: 260.000 Euro (verhandelbar)✅ Lage: Gjergj Araniti Street, Saranda✅ Fläche: 175m2Die…
$299,992
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