Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Vlore
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Bashkia Vlore, Albanien

;
Penthouse Löschen
Alles löschen
16 immobilienobjekte total found
Penthouse 6 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 6 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk 7/7
LUXURY PENTHOUSE FOR SALE WITH STUNNING VIEWS OF THE BAY OF VLORA!   An exclusive p…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Marina
Sprachen
English, Deutsch, Polski, Français
Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Stockwerk 4/4
Neues Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Vlora besticht durch seine u…
$763,651
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 12/12
Luxuriöses Penthouse mit Meerblick in Lungomare, Vlora, Albanien – Ideal als Kapitalanlage. …
$466,365
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
LDV InvestLDV Invest
Penthouse 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/6
Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Dieses traumhafte Penthouse mit Me…
$299,327
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Penthouse in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 400 m²
Stockwerk 12
🏡🔑 FOR SALE PAPAFINGO AT FLAMURTARI STADIUM, VLORE 💰 Price: €250,000 🏗 400 m² constructi…
$291,393
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Penthouse 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 264 m²
Stockwerk 6/6
Luxuriöses Penthouse mit Meerblick in der Altstadt von Vlora an der Albanischen Riviera zu v…
$778,463
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Penthouse 3 zimmer in Orikum, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Stockwerk 7/7
Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Suchen Sie Ihr perfektes Traumhaus…
$692,288
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Stockwerk 4/4
LUXURY PENTHOUSE FÜR VERKAUFEN MIT ANGEBOTEN SEA VIEW, INCLUDING GARAGE!Luxus Penthouse zum …
$490,151
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Marina
Sprachen
English, Deutsch, Polski, Français
Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Stockwerk 12/12
Anlageobjekt – Luxuriöses Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Suchen S…
$668,496
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/5
Luxuriöses Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen – Kapitalanlage. Perfekt…
$450,361
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Penthouse 3 zimmer in Orikum, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Wir präsentieren Ihnen das neueste Projekt im Orikum-Gebiet, The Verdant Terraces. Ein moder…
$405,668
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 9/9
🌆🏡 VERKAUF 2+1+2 PENTHOUSE NEAR "HALIM XHELO" SCHOOL, VLORA💶 Preis: 187.000 Euro/Gesamt📐 Flä…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 4
Luxus Penthouse mit Panoramablick auf das Meer in Uji i Ftohte, Vlore: Eine exklusive Invest…
$541,305
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Stockwerk 10/10
🔑🏡 VERKAUF PENTHOUSE 2+1 IN TRANSBALKANIKE, VLORA💶 Preis: 135.000 Euro/Gesamt📐 Fläche: 123 m…
$153,016
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Penthouse 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
LOFT ZUM VERKAUF AM BOULEVARD „ISMAIL QEMALI“, VLORE ✅ Private Etage ✅ Aufzug ✅ 2 priva…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 4
PENTHOUSE FÜR SALE IN UJË TË FTOHTË,VLORË!Preis: 395.000 EuroOberfläche: 140 m2/GesamtLage: …
$453,946
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano

Immobilienangaben in Bashkia Vlore, Albanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen