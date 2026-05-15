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Penthäuser in Lezhe Municipality, Albanien

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Penthouse 5 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 10/10
PENTHOUSE WOHNUNG 3+1 VERKAUFEN IN SHENGJIN Die Wohnung befindet sich auf der zehnten Wohnfl…
$355,814
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Penthouse 3 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 8
Shejin, first line, 2+1+2 with terrace and unreal sea view. Total area 136 m2, and 126 m2 ac…
$317,789
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