  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Durrës
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Durrës, Albanien

gewerbeimmobilien
45
restaurants
3
hotels
9
lagerräume
4
7 immobilienobjekte total found
Produktion 1 375 m² in Durrës, Albanien
Produktion 1 375 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 375 m²
Das Lager befindet sich in einem Industriegebiet in Porto Romano Durres. Es hat eine Lagerfl…
$1,14M
Produktion 260 m² in Durrës, Albanien
Produktion 260 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 260 m²
Die Lager befinden sich auf der Aleksander Goga Straße in der Spitalle - Porto-Romano Achse.…
$223,614
Produktion 125 m² in Durrës, Albanien
Produktion 125 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 125 m²
Die Immobilie befindet sich im Gebiet Spitalles. Es hat ein Gebäude von 125m2 und ein Land v…
$105,922
Produktion 185 m² in Durrës, Albanien
Produktion 185 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 185 m²
Das Lager befindet sich in ISH Kenete, Durres, ganz in der Nähe der Hauptstraße. Das Anwesen…
$259,581
Produktion 850 m² in Durrës, Albanien
Produktion 850 m²
Durrës, Albanien
Fläche 850 m²
Das Anwesen befindet sich an der Straße in Ish-Kenete, Durres. Es hat 303 m2 Konstruktion na…
$389,371
Produktion 3 232 m² in Durrës, Albanien
Produktion 3 232 m²
Durrës, Albanien
Fläche 3 232 m²
Etagenzahl 4
Bau und Grundstück zum Verkauf in Xhafzotaj, Shijak – Durrës Road, in der Nähe von Brunes. D…
$2,47M
Produktion 700 m² in Durrës, Albanien
Produktion 700 m²
Durrës, Albanien
Fläche 700 m²
Das Lager befindet sich an der Hauptstraße in Xhafzotaj. Diese Eigenschaft hat 1550 m2 Land …
$707,947
