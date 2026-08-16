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Duplexes in Himare, Albanien

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5 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Palase, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
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Doppelhaus 3 zimmer in Qeparo, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Qeparo, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/3
Im Herzen der albanischen Riviera, in der modernen Residenz "Stone Village" in Qeparo, wird …
$388,737
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Doppelhaus 3 zimmer in Qeparo, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Qeparo, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
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DD CO DEDD CO DE
Doppelhaus 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 3
Wir haben Duplex 2+1+2 zum Verkauf in der Elite-Residenz Sun Palace Vlora, einer der begehrt…
$882,698
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Doppelhaus 3 zimmer in Gjilek, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Stockwerk 3
Wir haben Duplex 3+1+2 zum Verkauf in der Elite-Residenz Sun Palace Vlore, einer der begehrt…
$965,455
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