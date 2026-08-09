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Duplexes in Tirana, Albanien

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Tirana
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20 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
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Doppelhaus 2 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 148 m²
Etagenzahl 1
Duplex 2+1+2 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 167.02m2, …
$273,706
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Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 195 m²
Etagenzahl 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 2 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Etagenzahl 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$325,154
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Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/7
Duplex for sale at Kodra e Diellit 2 Residence Total area 170 m2 It is organized into a livi…
$361,060
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Doppelhaus in Tirana, Albanien
Doppelhaus
Tirana, Albanien
Fläche 178 m²
Duplex-Wohnung zum Verkauf in einer der begehrtesten Gegenden von Tirana, in der Nähe des Ar…
$484,740
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Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 10/12
A unique duplex apartment is offered for sale, positioned on the top two floors of one of th…
$582,354
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Doppelhaus 7 zimmer in Linze, Albanien
Doppelhaus 7 zimmer
Linze, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Stockwerk 5
✅ Verkaufspreis: 650.000 Euro✅ Standort: Im Bereich Fresku, Linzë, Dajt✅ Gesamtfläche: 450m2…
$749,979
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Doppelhaus 4 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Stockwerk 3/4
Duplex 3+1+3 in Kodra e Diellit Residence for sale! The duplex is located in one of the new…
$430,942
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Doppelhaus 2 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$335,684
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Doppelhaus 5 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 5 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/2
Eine Duplex-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 118 m2 wird zum Verkauf angeboten, auf Rruga …
$163,986
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Doppelhaus 4 zimmer in Mjull Bathore, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mjull Bathore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/3
See Hena Residence is a unique project, conceived according to the philosophy of making your…
$460,060
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Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 184 m²
Etagenzahl 5
Duplex for sale 2+1+3+Verande in Residence Kodra Diellit 1. The apartment has a total area o…
$295,836
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Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 7
Duplex apartment for sale on Bajram Curri Boulevard. The apartment is located in a new build…
$133,941
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Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 5
Duplex in Kodra e Diellit 2 for sale! In the newest project of Residence Kodra e Diellit 2,…
$312,142
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Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 1/5
Duplex 2+1+2 for Sale🔥 📍Kodra e Diellit 1, Tirana 📐 Area 112.8m2 📐 Veranda 4.5m2 🏢 Floor 0…
$250,412
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Doppelhaus 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
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Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Etagenzahl 1
Duplex 3+1+3 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 232.38m2, …
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Doppelhaus 4 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
Stockwerk 10/10
We have a 3+1+3 typology duplex for sale located at Willson Square, Block. Information abou…
$1,51M
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Doppelhaus 6 zimmer in Lanabregas Shtepeza, Albanien
Doppelhaus 6 zimmer
Lanabregas Shtepeza, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Etagenzahl 2
Duplex/Penthouse with fantastic view in Linze for sale! The apartment is located in an exclu…
$481,206
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