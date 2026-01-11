Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes in Farke, Albanien

12 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 zimmer in Mjull Bathore, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mjull Bathore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/3
See Hena Residence is a unique project, conceived according to the philosophy of making your…
$460,060
Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/7
Duplex for sale at Kodra e Diellit 2 Residence Total area 170 m2 It is organized into a livi…
$361,060
Doppelhaus 4 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Stockwerk 3/4
Duplex 3+1+3 in Kodra e Diellit Residence for sale! The duplex is located in one of the new…
$430,942
Sky ApartmentsSky Apartments
Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 184 m²
Etagenzahl 5
Duplex for sale 2+1+3+Verande in Residence Kodra Diellit 1. The apartment has a total area o…
$295,836
Doppelhaus 4 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Stockwerk 1/7
Duplex 3+1+3 + veranda at Kodra e Diellit 2 for sale! At Kodra e Diellit 2 Residence, we of…
$406,483
Doppelhaus 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
AtlantaAtlanta
Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 5
Duplex in Kodra e Diellit 2 for sale! In the newest project of Residence Kodra e Diellit 2,…
$312,142
Doppelhaus 2 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Etagenzahl 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$325,154
Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 1/5
Duplex 2+1+2 for Sale🔥 📍Kodra e Diellit 1, Tirana 📐 Area 112.8m2 📐 Veranda 4.5m2 🏢 Floor 0…
$250,412
Vienna PropertyVienna Property
Doppelhaus 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Etagenzahl 1
Duplex 3+1+3 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 232.38m2, …
$445,569
Doppelhaus 2 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$335,684
Doppelhaus 2 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 148 m²
Etagenzahl 1
Duplex 2+1+2 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 167.02m2, …
$273,706
