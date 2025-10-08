Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes in Bashkia Kavaje, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 1 zimmer in Golem, Albanien
Doppelhaus 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/5
PALM PARADISE RESIDENCE The duplex is divided into a 30.5m2 downstairs and a 16m2 upstairs. …
$97,981
Immobilienangaben in Bashkia Kavaje, Albanien

