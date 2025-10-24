Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Himare
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Bashkia Himare, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Palase, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
Doppelhaus 3 zimmer in Qeparo, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Qeparo, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
Immobilienangaben in Bashkia Himare, Albanien

