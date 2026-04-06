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Neubauwohnungen in Bashkia Sarande, Albanien

Saranda
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Saranda, Albanien
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Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einer der am schnellsten wachsenden Küstenregionen Europas. Das Projekt ist auf hohe kurzfristige Mieteinnahmen und langfristige Wertsteigerung ausgelegt. Highlights: Optimiert für Airbnb & Ferienvermietung Hohe Auslastung in der Saison …
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