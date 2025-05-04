Договор найма жилого помещения — это документ, который используется для передачи жилья (например, квартиры или комнаты) от собственника к нанимателю (только физическому лицу) для проживания. Он отличается от договора аренды, который, как правило, применяется к коммерческой недвижимости и может заключаться между юридическими лицами.

Права и обязанности сторон

Обязанности наймодателя: наймодатель обязуется передать помещение в исправном состоянии, пригодном для проживания, с подключением всех необходимых коммунальных услуг. Также он сообщает о готовности устранять любые неполадки, возникающие в результате естественного износа оборудования или системы.

Обязанности нанимателя: наниматель обязуется использовать жилье по назначению, поддерживать жилье в надлежащем состоянии и своевременно оплачивать аренду, включая коммунальные услуги. Также он берет на себя ответственность за уведомление наймодателя при обнаружении каких-либо неполадок, требующих ремонта.​

За несоблюдение прав и обязанностей обе стороны несут финансовую ответственность. Так, за предоставление жилья в непригодном для проживания состоянии или невыполнение условий договора наймодатель должен выплатить компенсацию и предоставить другой вариант недвижимости, или расторгнуть договор с выплатой неустойки нанимателю. Наниматель же за ущерб имуществу, просрочку оплаты или нарушение других условий договора также будет обязан возместить ущерб или выплатить неустойку при расторжении договора.

Как правило, в договоре указывается конкретный период срока действия договора (например, один год или более) и условия его продления. Чаще всего продление происходит автоматически или по соглашению сторон.

В случае возникновения споров рекомендуется сначала использовать досудебное урегулирование (переговоры). Если этого сделать не удается, стороны могут обратиться в суд. Также в договор можно включить положение о том, что споры рассматриваются в суде по месту нахождения жилья​.