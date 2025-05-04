Что такое лаунж-балкон: характеристики и типы
Лаунж-балкон — это пространство на балконе или лоджии, организованное как зона отдыха. В отличие от обычного балкона, лаунж-балкон оснащается мебелью и чаще походит на полноценную комнату. Лаунж-зоны организуют на балконах с высокой площадью и технической возможностью перепланировки или внесения конструкционных изменений. Как правило, застройщики изначально закладывают в проект лаунж-балконы или возможность переоборудования балконов под них.
Разновидности лаунж-балконов:
- Закрытый лаунж-балкон. Полностью остеклен и утеплен, подходит для круглогодичного использования и установки мебели. Часто используется как дополнительная комната, например, мини-гостиная, рабочая или игровая комната.
- Открытый лаунж-балкон. Свободное пространство без остекления. Чаще всего встречается в регионах с благоприятным климатом и используется для отдыха. Оснащается цветниками и мебелью, устойчивой к различным погодным условиям.
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