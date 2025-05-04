Лаунж-балкон — это пространство на балконе или лоджии, организованное как зона отдыха. В отличие от обычного балкона, лаунж-балкон оснащается мебелью и чаще походит на полноценную комнату. Лаунж-зоны организуют на балконах с высокой площадью и технической возможностью перепланировки или внесения конструкционных изменений. Как правило, застройщики изначально закладывают в проект лаунж-балконы или возможность переоборудования балконов под них.

Разновидности лаунж-балконов: