Акт о сделке — это документ, который подтверждает завершение сделки между сторонами. Он фиксирует факт выполнения обязательств каждой из сторон и завершается подписанием. Акт является важным юридическим документом, который удостоверяет, что передача объекта сделки или права произошла в соответствии с договором. Подписание акта обычно происходит на финальной стадии сделки, когда стороны удостоверяют, что все условия договора выполнены.

Основная цель документа — зафиксировать завершение передачи имущества или прав между сторонами. Например, в сделках купли-продажи недвижимости акт приема-передачи удостоверяет, что продавец передал имущество, а покупатель его принял. В акте обычно содержатся следующие ключевые элементы:

Описание объекта сделки (например, квартира или товар).

Реквизиты сторон сделки (покупатель и продавец).

Условия и сроки передачи имущества или права.

Подтверждение исполнения обязательств, закрепленных в договоре.

Акт оформляется после выполнения всех обязательств по договору и подписывается сторонами. Важно, чтобы документ соответствовал юридическим требованиям и условиям договора. В случае несоблюдения норм оформления возможны юридические последствия, вплоть до споров и признания сделки недействительной.