Жилое здание — это тип недвижимости, специально предназначенный для постоянного проживания граждан. Оно должно отвечать множеству требований, таких как наличие систем водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также соблюдать технические и санитарные нормы. Здание должно находиться в категории жилого фонда для правового регулирования.

К основным признакам жилого здания относят:

Полная пригодность для проживания на постоянной основе.

Соответствие санитарным и противопожарным нормам.

Наличие инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни (канализация, вода, электричество)​.

Существуют разные типы жилых зданий, и их классификация базируется на архитектуре, расположении и уровне комфорта:

Многоквартирные дома. Основная форма городского жилья, в которой здание делится на квартиры различных типов. Сюда относятся студии, распашонки, евроквартиры и двухуровневые квартиры. Такие здания предполагают наличие общих коммунальных зон, как подъезды, лестницы и лифты.

Основная форма городского жилья, в которой здание делится на квартиры различных типов. Сюда относятся студии, распашонки, евроквартиры и двухуровневые квартиры. Такие здания предполагают наличие общих коммунальных зон, как подъезды, лестницы и лифты. Частные дома и коттеджи. Это здания, предназначенные для одной семьи, часто находящиеся на отдельном земельном участке. Популярны в загородной недвижимости и часто оснащены дополнительной территорией для отдыха на природе.

С точки зрения закона жилые здания регулируются нормами Жилищного и Гражданского кодексов. Основные правовые нормы включают:

Жилое помещение может использоваться только для проживания граждан и подлежит обязательной регистрации в государственном реестре.

Перевод помещения из нежилого в жилой фонд требует прохождения определенных процедур, включая оценку его безопасности для жизни и наличие всех коммуникаций.

Определенные виды предпринимательской деятельности могут быть разрешены в жилых помещениях, но при соблюдении прав и интересов других жильцов и специальных условий.

В отличие от коммерческих объектов, жилые здания преимущественно используются для личного проживания. Долгосрочная аренда — это выгодный вариант для собственников, обеспечивающий стабильный доход, при этом здание остается в жилом фонде. Основное же назначение жилых зданий — это постоянное проживание, обеспечивающее гражданам безопасность и комфорт на постоянной основе.

Преимущества жилой недвижимости:

Удобство для проживания. Пространство адаптировано для комфортной жизни с гарантией безопасности и соответствия стандартам.

Пространство адаптировано для комфортной жизни с гарантией безопасности и соответствия стандартам. Легкость оценки стоимости. Обычно жилую недвижимость оценивают на основе квадратных метров и текущих рыночных цен, что упрощает процесс сделки. Однако жилые здания реже окупаются и могут требовать затрат на поддержание их состояния.

Жилые здания предназначены для проживания и только в них можно законно прописаться. Жилое помещение должно быть оборудовано всеми системами коммуникации и отвечать строгим санитарным нормам, чего не требуют для коммерческих объектов, которые используются для офисов, складов или других целей.