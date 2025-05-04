Дилер по недвижимости: кто это и как он зарабатывает?

Дилер по недвижимости — это профессиональный игрок на рынке недвижимости, который занимается покупкой, владением, преобразованием и продажей объектов с целью получения прибыли. Они стремятся приобрести недвижимость по выгодной цене и продать ее дороже, получая прибыль от разницы в стоимости.

В отличие от риелторов, которые, как правило, представляет интересы обеих сторон сделки и получают комиссионные за свои услуги, дилеры занимаются исключительно извлечением выгоды на перепродаже. Для этого дилеры:

Ищут объекты, стоимость которых недооценена, или те, которые можно купить на льготных условиях, например, на торгах по банкротству.

Преобразуют или улучшают недвижимость, а иногда просто завышают его рыночную стоимость​.

Продают недвижимость по более высокой цене, либо сдают ее в аренду, чтобы получить стабильный поток доходов.

Работа дилера по недвижимости связана с рисками. Если объект не удается продать по прогнозируемой цене или на рынке происходит спад, дилер может понести убытки. Однако при грамотном подходе и стратегии дилеры могут зарабатывать значительные суммы за счет роста стоимости объектов недвижимости.