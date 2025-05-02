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Таунхаусы в Zayed City, ОАЭ

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Zayed City, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Дома в рассрочку в Абу-Дабив проекте у воды. Дома в эксклюзивном прибрежном жилом комплексе,…
$1,01 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Zayed City, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Дома в рассрочку в Абу-Дабив проекте у воды. Дома в эксклюзивном прибрежном жилом комплексе,…
$746,884
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