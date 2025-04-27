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Аренда квартир и апартаментов на длительный срок в Шардже, ОАЭ

Аш-Шарджа
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Расположенный в центральном узле Шарджи, Aljada становится исключительным и всеобъемлющим ме…
$13,614
в месяц
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Квартира 3 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Mazanzil Tower 5 в Шардже предлагает современные апартаменты с удобными удобствами и легким …
$17,698
в месяц
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Квартира 2 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Добро пожаловать в Rehan Apartments, Aljada Community, расположенный в Шардже. Устройство пр…
$24,503
в месяц
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