Элитный жилой комплекс Luxor Tower с прямым выходом в парк в Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ

Этот проект представляет собой строящуюся 30-этажню башню, расположенную в оживленном районе JVC в Дубае. Комплекс предлагает на продажу меблированные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Удобства в комплексе:
Предлагаются таунхаусы с подземным гаражом и садом.
Резиденция располагает детскими площадками, парками, кинотеатрами на открытом воздухе, тремя клубами и спа-центрами, велосипедными и пешеходными дорожками, студией йоги и сауной, бассейнами, природным заповедником и озером.
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со станцией метро и тремя аэропортами.
Ближайший аэропорт - 20 минут
Международные аэропорт Дубай и Абу-Даби - менее часа езды
Дубай Марина - 15 минут
Даунтаун Дубай - 40 минут
Этот проект создан всемирно известными дизайнерами, включает частный парк, площадки для отдыха, магазины, рестораны высокой кухни, резиденции и роскошные отели.
В жилом комплексе есть просторные апартаменты с 1-4 спальнями с видом на большой зеленый парк площадью 48 000 м2.
Удобный план оплаты:
41,7% - 1 предоплата
8,3% - 2 предоплата
8,3% - 3 предоплата
41,7% - 100% постройка.
Удобства и оснащение в доме
В жилом комплексе также есть водные игровые площадки, сауна, зоны для йоги и медитации, беговая дорожка, рестораны и магазины, парк для собак, детский сад, площадки для спорта и игр, площадка для мероприятий, места для пикника.
Преимущества
Беспроцентная рассрочка до 2027 года.
Налог 0% на покупку и продажу.
Доходность 10-15% в год от сдачи в аренду.
Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).
Расположение и объекты поблизости
На машине легко добраться до популярных мест:
10 минут до Business Bay
15 минут от небоскреба Бурдж- Халифа и знаменитых Дубайских фонтанов
1 минута до торгового центра City Walk
15 минут до Международного аэропорта Dubai International Airport
50 минут до Международного аэропорта Al Maktoum International Airport
15 минут до единственного в мире 7-звездочного отеля Burj Al Arab и пляжа La Mer Beach
10 минут до пляжа Jumeirah Beach.
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Golf Grand от Emaar
План оплаты;
Авансовый платеж – 10%
Во время строительства – 80%
На передачу – 10%
Удобства и удобства;
2 спальни
2 ванны
без мебели
BUA; 1665 кв.
Прачечная
Открытая кухня
фойе
Прогулка в гардеробе
фойе
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Бассейн
тренажерный зал
Фитнес-центр
Многоцелевой зал
Ландшафтная подиумная палуба
24/7 Безопасность
Крытые парковочные места
Баскетбол и теннисный корт
Столовая и розничная торговля
Супермаркет и Торговая зона
Медицинский центр
Спортивный корт
Беговая, беговая и велосипедная зона
сад
Детский парк
Школа и Институт
Cabanas
Тропические Садовые Районы
Соседство поблизости;
Резиденция Поло – 4,8 км
Дубайский научный парк – 5,6 км
Аль Барша – 5,8 км
Вилла Лантана – 5,8 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284