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Элитный жилой комплекс Luxor Tower с прямым выходом в парк в Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€180,442
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20
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О комплексе

Этот проект представляет собой строящуюся 30-этажню башню, расположенную в оживленном районе JVC в Дубае. Комплекс предлагает на продажу меблированные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Удобства в комплексе:

  • СПА;
  • Небесный сад;
  • Сауна;
  • Бассейн на крыше;
  • Кинотеатр;
  • Бизнес центр;
  • Полностью оборудованный тренажерный зал;
  • Парковка для посетителей;
  • Зона барбекю;
  • Детская площадка.
Расположение и объекты поблизости
  • 12 минут до торгового центра Dubai Hills
  • 15 минут до Дубай Марина
  • 16 минут до Пальмы Джумейра
  • 20 минут до центра Дубая
  • 20 минут до аэропорта DXB
  • 30 минут до аэропорта DWC
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Элитный жилой комплекс Luxor Tower с прямым выходом в парк в Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€180,442
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