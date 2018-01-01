Элитный жилой комплекс Luxor Tower с прямым выходом в парк в Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €434,300

Этот проект создан всемирно известными дизайнерами, включает частный парк, площадки для отдыха, магазины, рестораны высокой кухни, резиденции и роскошные отели. В жилом комплексе есть просторные апартаменты с 1-4 спальнями с видом на большой зеленый парк площадью 48 000 м2. Удобный план оплаты: 41,7% - 1 предоплата 8,3% - 2 предоплата 8,3% - 3 предоплата 41,7% - 100% постройка. Удобства и оснащение в доме В жилом комплексе также есть водные игровые площадки, сауна, зоны для йоги и медитации, беговая дорожка, рестораны и магазины, парк для собак, детский сад, площадки для спорта и игр, площадка для мероприятий, места для пикника. Преимущества Беспроцентная рассрочка до 2027 года. Налог 0% на покупку и продажу. Доходность 10-15% в год от сдачи в аренду. Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет). Расположение и объекты поблизости На машине легко добраться до популярных мест: 10 минут до Business Bay 15 минут от небоскреба Бурдж- Халифа и знаменитых Дубайских фонтанов 1 минута до торгового центра City Walk 15 минут до Международного аэропорта Dubai International Airport 50 минут до Международного аэропорта Al Maktoum International Airport 15 минут до единственного в мире 7-звездочного отеля Burj Al Arab и пляжа La Mer Beach 10 минут до пляжа Jumeirah Beach.