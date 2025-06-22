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Инвестиционная недвижимость в Сербии

Центральная Сербия
5
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5 объектов найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС СЕРБИЯ в Vukosavci, Сербия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС СЕРБИЯ
Vukosavci, Сербия
Солнечная электростанция мощностью 10 МВт, при том, что при выданном разрешении Грашевича, р…
$1,60 млн
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Инвестиционная 2 619 м² в Kopaonik, Сербия
Инвестиционная 2 619 м²
Kopaonik, Сербия
Количество спален 60
Кол-во ванных комнат 60
Площадь 2 619 м²
Уникальный проект на одной из самых красивых гор Сербии. Строящийся проект расположен на зна…
$6,05 млн
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ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС в Crvena Jabuka, Сербия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС
Crvena Jabuka, Сербия
Площадь 150 000 м²
Солнечная электростанция мощностью 10 МВт. Владелец земли заключил договор аренды на 30 лет …
$1,60 млн
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Инвестиционная 1 864 м² в Ниш, Сербия
Инвестиционная 1 864 м²
Ниш, Сербия
Площадь 1 864 м²
Деловое и жилое пространство в Нише, исключительные архитектурные решения (Рождественская др…
$536,792
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ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС СЕРБИЯ в Gornja Satornja, Сербия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС СЕРБИЯ
Gornja Satornja, Сербия
Солнечная электростанция мощностью 10 МВт, земля в собственности собственника. Условия для п…
$1,60 млн
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